El Ayuntamiento lo confirma: el tráfico en Alicante se verá afectado este miércoles por múltiples cortes

El tráfico en Alicante se verá afectado este miércoles por diversos cortes y limitaciones de circulación con motivo de varias concentraciones autorizadas de urgencia por la Subdelegación del Gobierno.

El Ayuntamiento ha advertido de que las incidencias se producirán principalmente durante la mañana y afectarán tanto a grandes vías de acceso como a distintos puntos del centro de la ciudad.

Según ha informado el consistorio, las primeras restricciones comenzarán entre las 8:00 y las 10:00 horas en algunas de las principales entradas a Alicante. Uno de los puntos más afectados será la Gran Vía, especialmente en el acceso desde la carretera de Madrid, en las inmediaciones de la plaza de México.

También habrá afecciones en la glorieta del Gestor Administrativo, situada entre Vía Parque y Fuente de Rabasa, así como en la glorieta del músico Emilio Álvarez Antón, en la confluencia de Gran Vía con la avenida de Orihuela.

A estas limitaciones se sumarán cortes puntuales en la avenida de Dénia con la avenida Antonio Ramos Carratalá, uno de los accesos habituales hacia la zona de playas, por lo que el Ayuntamiento recomienda extremar la precaución y planificar los desplazamientos con antelación.

Las incidencias de tráfico continuarán posteriormente en el centro de Alicante. Entre las 10:00 y las 12:00 horas se prevén restricciones en varios enclaves de gran tránsito, como la plaza de España, la avenida de Salamanca, en el entorno de la estación de Renfe, y la avenida de Alfonso X el Sabio, especialmente en la zona del Mercado Central.

Asimismo, la avenida de Loring también registrará afecciones en las inmediaciones de la estación de autobuses, un punto estratégico para el transporte interurbano y el acceso al centro urbano.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos y consultar el estado actualizado del tráfico antes de iniciar sus desplazamientos, especialmente durante las horas punta de entrada al trabajo y a los centros educativos.

Toda la información sobre los cortes, incidencias y posibles desvíos puede consultarse a través de la aplicación y la web municipal Alicante se mueve, donde se actualizarán las afecciones en tiempo real.