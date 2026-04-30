A prisión tres de los cuatro detenidos por el asesinato de Tavira en Alicante: el mecánico del desguace no declara

El asesinato de Jesús Tavira entra en fase judicial. El tribunal de instancia de Alicante acaba de decretar este jueves el ingreso en prisión de tres de los cuatro detenidos por este crimen. De esta forma, queda de momento libre uno de ellos.

La magistrada titular de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción de este tribunal, que está en funciones de guardia, es la que ha activado esta medida provisional, comunicada y sin fianza. Entre ellos está el mecánico del desguace y principal sospechoso en la investigación, junto a su mujer y otro hombre. Todos ellos de nacionalidad argelina.

Los tres quedan investigados en una causa abierta inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación por delitos de homicidio, robo con violencia y daños. El matrimonio se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que el tercer arrestado sí ha prestado declaración.

La magistrada de guardia ha acordado inhibirse de las actuaciones, en las que figura un cuarto investigado que no ha sido puesto a disposición judicial, en favor de su compañera de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. Esta es la que se encargará de proseguir la investigación ya que tenía abiertas las diligencias por la denuncia por la desaparición de la víctima, desde el pasado mes de marzo.

La Policía Nacional investiga una "pequeña deuda" de unos miles de euros como la posible causa del crimen de Tavira, el empresario que fue uno de los testigos clave en el caso de la viuda de la CAM. En el juicio a Miguel López, el yerno de María del Carmen Martínez, la declaración de Jesús fue determinante para la estrategia de la defensa, que buscaba desviar el foco de la autoría familiar.

El empresario aseguró entonces que había visto a dos personas de origen magrebí con actitud sospechosa en las inmediaciones de Novocar la tarde del asesinato. Esa versión sirvió para fortalecer la teoría de un posible asalto externo y generar la duda suficiente sobre el papel que tuvo en realidad López en el asesinato de la que fuera mujer del expresidente de la CAM Vicente Sala.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, solo para suscriptores.