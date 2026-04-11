Alicante gestiona 539 viviendas privadas en régimen de alquiler asequible para poner en uso pisos desocupados

El Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante gestiona en la actualidad un total de 539 contratos activos de alquiler asequible en pisos cedidos por propietarios privados y que se tramita desde las oficinas de El Claustro.

Un programa que desde que se renovó en 2024 ha llevado a término 159 nuevos contratos que han beneficiado a 228 personas con ingresos medios de 1.797 euros (2,55 por ciento del IPREM) con una renta media de 584 euros, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha resaltado que "este programa de El Claustro de alquiler asequible constituye una iniciativa estratégica municipal para garantizar el acceso a una vivienda digna con una renta asumible para los ciudadanos".

Esto "permite además poner en uso viviendas desocupadas contribuyendo a la dinamización del parque inmobiliario de Alicante al tiempo que se favorece la integración social y económica de los beneficiarios".

Este programa no solo actúa como un intermediario confiable entre propietarios e inquilinos, sino que también ofrece de manera integral asesoramiento jurídico, acompañamiento social, gestión de ayudas al alquiler, mediación de conflictos arrendaticios y apoyo a la gestión del parque de vivienda municipal de forma totalmente gratuita.

Además, a través del Observatorio de Vivienda en Alicante del Patronato Municipal de Vivienda se realiza un seguimiento constante del mercado libre del alquiler en la ciudad, lo que permite ajustar las rentas de las unidades incluidas en los programas para mantenerlas siempre por debajo del precio del mercado libre, asegurando el acceso real a la vivienda asequible.

"En términos comparativos, actualmente el programa de Alquiler Asequible de El Claustro mantiene una renta media un 46% por debajo del mercado libre, ofreciendo una alternativa real al precio actual de los alquileres en Alicante con una renta media mensual que se sitúa en torno a los 1.100 euros", ha resaltado el responsable del Patronato Municipal de la vivienda.

El programa de Alquiler Asequible de El Claustro ofrece también servicios gratuitos de asesoramiento jurídico y mediación, habiendo realizado en estos dos últimos años 1.951 asesoramientos, con un incremento del +221% en 2025 respecto al año anterior, y 7.514 mediaciones, consolidando la función del programa como herramienta preventiva y apoyo al acceso a la vivienda asequible.

De Juan ha resaltado también la presencia del programa de Alquiler Asequible en redes sociales, a través de perfiles en Facebook e Instagram, "donde se cuenta con 1.153 seguidores y 75 reseñas de usuarios con una valoración media de 5 estrellas, evidenciando la satisfacción y confianza generadas entre los beneficiarios".

El concejal de Vivienda ha puesto de relieve "el impacto positivo del programa por su labor de integración social, como solución al acceso a la vivienda y a la mitigación de conflictos arrendaticios, consolidando su papel como modelo de gestión de vivienda asequible en la ciudad".