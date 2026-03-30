Prisión para un joven de 24 años por intentar matar a su tío con un disparo en el cuello tras una discusión en Alicante

Un joven de 24 años ha entrado en prisión provisional tras ser arrestado por la Policía Nacional por intentar acabar con la vida de su tío tras una disputa familiar y dispararle en el cuello el pasado 23 de marzo en el barrio de Virgen del Carmen de Alicante.

Está acusado de delitos de tentativa de asesinato, mientras que su padre y su madre, de 45 años, también han sido arrestados por tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública.

La víctima, de 47 años, es el hermano de la mujer detenida, a quien habrían disparado tras una discusión con armas de fuego.

En cuanto al motivo de la discusión que provocó el incidente con arma de fuego, se desconocen hasta la fecha.

El herido fue trasladado de inmediato a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

En el transcurso de la investigación, se intervinieron dos armas de fuego cortas, cinco cargadores, diversa munición y 310 gramos de cocaína.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, decretándose el ingreso en prisión provisional para el varón de 24 años, quien presuntamente habría realizado los disparos.

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