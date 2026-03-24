Investigan la desaparición y el coche quemado del empresario Jesús Tavira en Alicante, uno de los testigos del caso Sala

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para dar con Jesús Tavira, un empresario de 63 años desaparecido en la ciudad de Alicante desde el pasado 18 de marzo y cuyo coche ha aparecido calcinado días después.

Tavira era un empresario conocido en el sector de la automoción local y había sido testigo en el caso Sala, el crimen sin resolver de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala.

Tavira desapareció el 18 de marzo y el sábado 22 de marzo su Audi Q5 negro con matrícula apareció completamente calcinado en el barrio Virgen del Remedio, confirma la Policía Nacional.

Familia, amigos y vecinos del barrio de La Florida, donde residía han hecho un llamamiento en redes sociales para pedir colaboración ciudadana y dar con el desaparecido.

Así, la plataforma SOS desaparecidos ha compartido un cartel con la imagen del hombre, la última vestimenta que llevaba el día que se le perdió la pista y rasgos físicos característicos.

Jesús Tavira mide aproximadamente 1,80 metros, es de complexión fuerte y tiene ojos marrones. El día de su desaparición vestía camiseta blanca, cazadora marrón, pantalón beige y zapatillas azules con letras y tiras en amarillo y verde fosforito.

La Policía Nacional de Alicante está al cargo de la investigación por desaparición y confirma a este diario que el coche calcinado está relacionado con el caso.

Relación con el caso Sala

Jesús Tavira había sido interrogado en caso Sala por sus comunicaciones con Miguel López, yerno de la víctima y quien gestionaba el lavadero donde María del Carmen Martínez recibió dos disparos en la cabeza mientras estaba sentada en su Porsche Cayenne.

El pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional confirmó la absolución a Miguel López, el único acusado, corrigiendo al Supremo que había revocado la sentencia exculpatoria del tribunal popular en el caso de la viuda del expresidente de la CAM.

Los abogados de López habían conseguido demostrar que nadie le había podido haber visto allí y no había pruebas de que él fuera la persona que efectuase los disparos.

El caso sigue sin autor conocido. El hijo de la víctima, Vicente Sala Martínez, ha elevado ahora el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.