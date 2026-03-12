Alicante dispara las ayudas a las Hogueras en cuatro años para salvar la fiesta tras la polémica reorganización de racons

La financiación de las Hogueras de Alicante sigue su escalada para intentar frenar la crisis de costes de las comisiones. La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves una partida de 820.900 euros en ayudas directas a las 92 comisiones de la ciudad. Eso supone un incremento de casi 250.000 euros respecto a los 575.050 euros que se repartieron en 2022.

Este aumento del 42 % en solo cuatro años responde a la necesidad de "blindar" a las comisiones en un ejercicio de máxima tensión.

La reciente reestructuración de la fiesta ha impuesto un mínimo de categoría para poder montar un racó, ya que a partir de la tercera, solo se puede tener uno. Las de primera y segunda pueden contar con dos y las de especial, hasta tres.

Eso ha forzado a decenas de hogueras a elevar sus presupuestos y saltar de categoría para no perder su principal fuente de ingresos y de vida social.

Para amortiguar el impacto de estos proyectos más caros, el Ayuntamiento ha establecido en los criterios que se prima la construcción y la plantà. La mayoría de las hogueras adultas recibirán un mínimo de 4.000 euros (2.350 euros para las de séptima), mientras que las infantiles contarán con un suelo de 500 euros.

La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha destacado que estas ayudas atienden a las peticiones del colectivo festero, centrando el esfuerzo económico en el monumento. El objetivo es evitar que la obligación de subir de categoría para mantener el racó acabe por asfixiar las arcas de los barrios más modestos.

Para recibir estas cuantías, las comisiones deberán haber justificado sus gastos de construcción antes del próximo 31 de julio.

Y para Semana Santa

El paquete de ayudas no se queda solo en los monumentos de junio. El Ayuntamiento también ha dado luz verde a una subvención de 450.000 euros para la Federació de Fogueres.

Este dinero servirá para sufragar actos clave del calendario, como las elecciones y proclamaciones de las Belleas del Foc, el ciclo Pólvora tot l'any o los desfiles oficiales.

La Semana Santa de Alicante también recibe su "pellizco" institucional. Las 27 hermandades y cofradías contarán con 102.600 euros destinados específicamente al mantenimiento, conservación y restauración de su imaginería y sus tronos, además de la promoción de las procesiones.