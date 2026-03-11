Las Hogueras de Alicante rescatan la vía de las Fallas para ser Patrimonio de la Humanidad diez años después

Un detalle de las Hogueras de Alicante plantadas en la última edición. M. H.

Las Hogueras de Alicante retoman la vía de las Fallas de Valencia diez años después. Este martes la Federació de les Fogueres de Sant Joan ha anunciado una nueva hoja de ruta para lograr la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que otorga la Unesco. Y quieren hacerlo sumándose al expediente que ya coronó a las fiestas del fuego de la Comunitat Valenciana.

Esta estrategia acelera el paso que el actual presidente de la Federació, David Olivares se ha marcado para su mandato, como ha ido recordando en diversas ocasiones. Ahora cobra nuevo impulso tras la reunión hecha pública este martes con el experto en gestión del patrimonio cultural, Jordi Treserras.

El objetivo de la Federació es trabajar "mano a mano" con la Junta Central Fallera para lograr la inclusión de un anexo en el expediente valenciano, pero con una "denominación propia para las fiestas de Fogueres".

Según ha explicado Olivares a través de un comunicado, la intención es aprovechar su estancia en Valencia durante esta semana fallera para iniciar las reuniones necesarias que permitan reactivar esta vía técnica.

Este movimiento busca aprovechar el precedente legal y la estructura que la Unesco ya validó para las Fallas, una demanda liderada desde la Junta Central Fallera y que abarca a todas las fiestas en la Comunitat Valenciana que se celebran así, desde Benidorm hasta Borriana.

Utilizar esta vía para que Alicante obtenga el reconocimiento internacional pretende que sea más ágil que iniciar un expediente desde cero.

Una vía que se rechazó en su momento hace más de diez años porque desde Valencia se planteó que las Hogueras de San Juan también se presentaran en una candidatura única de las fiestas del fuego y que se rechazó entonces desde la Federació.

¿Por qué se decidió no participar en 2016? Alicante apostó por ir por su cuenta porque quería remarcar su diferencia respecto al resto de las fiestas del fuego de la Comunitat Valenciana.

Cuando Valencia consiguió el deseado título de Patrimonio de la Humanidad, Manolo Jiménez ya aseguró que su intención era preguntar a la Junta Central Fallera cómo lo habían conseguido.

Olivares destacaba en 2025 que la cercanía del centenario de las Hogueras y los elementos distintivos jugaban a favor. Así ponía de ejemplo la singularidad de las barracas, únicas en la provincia, y la ofrenda, que es la más antigua de España.