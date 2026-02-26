Street food, música y diseño: Alicante celebra su evento gastronómico más esperado

Alicante celebrará una nueva edición del Alacant Street Food Market, una cita consolidada y considerada uno de los eventos de street food más destacados de la ciudad.

El festival reunirá 12 foodtrucks que presentarán nuevas propuestas gastronómicas, con una amplia variedad de sabores internacionales, cocina creativa y opciones para todos los gustos.

"Una experiencia pensada para disfrutar del street food de calidad en un ambiente abierto, urbano y festivo", señalan desde la organización.

Junto a la oferta gastronómica, el evento contará con una zona market con marcas de diseño independiente, ilustración, artesanía y productos creativos, reforzando su carácter cultural y urbano.

El Alacant Street Food Market se completa con actividades para todos los públicos y una cuidada programación musical en directo durante todo el fin de semana, convirtiendo Plaza Séneca en un espacio de ocio y encuentro en el centro de Alicante.

La inauguración tendrá lugar el viernes 6 de marzo a partir de las 19:00 horas, dando inicio a tres días en los que la música, la gastronomía y el ambiente de calle serán protagonistas.

Pablo Carbonell y The Liverpool Band

El polifacético artista gaditano Pablo Carbonell será uno de los protagonistas del Alacant Street Food Market, quien actuará el viernes 6 de marzo a las 21:00h.

En su show desplegará su inconfundible mezcla de música, humor e ingenio.

Con una trayectoria que abarca la canción de autor, la televisión, el cine y la literatura, Carbonell realizará una actuación cercana, divertida y cargada de personalidad, conectando con el público a través de su carisma y su estilo único.

El domingo a la 13:30h será el turno de The Liverpool Band, una de las formaciones tributo más reconocidas del panorama nacional con la energía y el espíritu de The Beatles.

Además, el Alacant Street Food Market también contará con las actuaciones de Sufre Mamón (tributo a Hombres G) el sábado 7 de marzo a la 13:30h, Chiki Lora el sábado 7 de marzo a las 20:00h y Xeco Rojo el sábado 7 de marzo a las 22:00h.

Con entrada libre, el Alacant Street Food Market se reafirma como "una cita imprescindible para disfrutar del street food, la música y el diseño al aire libre en Alicante", aseguran desde la organización del evento.

Su horario es el viernes de 19:00 a 00:00 h, el sábado: de 12:00 a 00:00 h y el domingo de 12:00 a 17:00 h.