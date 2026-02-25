Seis grandes nuevas zonas verdes: así cambiará el modelo de ciudad de Alicante su nuevo Plan General

Alicante triplicará su superficie de zonas verdes con la creación de seis grandes parques que sumarán 349 nuevas hectáreas y elevarán el total municipal hasta las 488. El nuevo Plan General Estructural (PGE) dibuja un modelo de ciudad más verde y sostenible, en el que ningún vecino vivirá a más de 1,2 kilómetros de un parque.

Las dos actuaciones más ambiciosas serán el Parque Periurbano Lagunas de Rabasa -con 152 hectáreas- y el Parque Agrario de la Huerta de Alicante -con 123, concebidos como grandes infraestructuras naturales que además servirán para retener agua en caso de lluvias torrenciales y proteger el litoral de la contaminación.

Durante más de tres décadas, Alicante ha intentado sin éxito sacar adelante un nuevo planeamiento urbano. El último intento serio se remonta a comienzos de los años 2000, cuando el contrato del arquitecto Luis Cantallops quedó en suspenso tras la instrucción judicial del caso Brugal y los cambios de gobierno en la ciudad. Desde entonces, el municipio ha funcionado con un PGOU aprobado en 1987, completamente desfasado ante los retos de crecimiento, sostenibilidad y uso del territorio.

El actual alcalde, Luis Barcala (PP), ha conseguido reactivar el proceso con la redacción del nuevo Plan General Estructural, que entra ahora en su fase decisiva de participación pública y debate ciudadano previsto para marzo.

El documento urbanístico, el más importante que afronta la capital alicantina en 39 años, define el desarrollo social y económico de la ciudad para las próximas dos décadas. Entre sus ejes centrales está la creación de seis parques de red primaria: además de las Lagunas de Rabasa y el Parque Agrario de la Huerta, el planeamiento incluye los nuevos espacios de Lomas de Garbinet (35,7 hectáreas), Lomas de Pino Ruaya (28,5 hectáreas), Cerro de las Balsas (5,8 hectáreas) y el Parque Central (3,5 hectáreas).

Con ellos, la ratio de zonas verdes alcanzará los 11 metros cuadrados por habitante, el doble del mínimo exigido por la normativa autonómica.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, define el documento como “una apuesta sin precedentes por la ampliación y mejora del patrimonio natural de Alicante”. Según explica, el propósito es que los grandes parques funcionen como pulmones urbanos y también como infraestructuras de resiliencia frente a la crisis climática, con capacidad para almacenar agua en episodios de lluvia intensa.

""El PGE sienta las bases de un nuevo Alicante, que protege y pone en valor el patrimonio paisajístico del que dispone, en vez de ponerlo en riesgo o hacerlo desaparecer con otros desarrollos urbanísticos, porque queremos un Alicante con grandes parques entendidos como espacios públicos de cohesión social, como pulmones de la ciudad y como elementos de resiliencia y protección frente al aumento de la temperatura y las inundaciones”, señala el edil de Urbanismo.

De hecho, los parques de Rabasa y la Huerta se articularán alrededor de los barrancos de las Ovejas y Lloixa, con sistemas de diques y conducciones de retención y laminación del agua que aliviarán la presión sobre el frente litoral.

Más allá de su función ambiental, el plan concibe las nuevas zonas verdes como estructuras que vertebrarán los barrios mediante una red de corredores ecológicos y recorridos peatonales.

Estos conectarán los parques existentes con los nuevos, favoreciendo la movilidad no motorizada y la cohesión social. Con este planteamiento, el Ayuntamiento busca sentar las bases de un “nuevo Alicante”, en palabras de Peral, donde el crecimiento urbano se alinee por fin con la sostenibilidad, la protección paisajística y el bienestar ciudadano.