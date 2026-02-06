La petición de dimisión a Barcala de Vox anima a EU-Podem a una moción de censura en Alicante por las VPO

El escándalo de las viviendas públicas en la Playa de San Juan sigue creciendo. Después del pleno extraordinario de este jueves en el que el alcalde pide "perdón" a Alicante, el grupo municipal Esquerra Unida Podem anuncia que promoverá una moción de censura.

El anuncio de la formación encabezada por Manolo Copé lo hace este viernes a primera hora a través de un comunicado. En él avanza que iniciará en los próximos días una ronda de contactos con el resto de la oposición. Una propuesta que se apoya, como reconocen, en que todos los grupos de la oposición pidieron la dimisión de Luis Barcala.

Copé señala en este texto que "lo que hemos visto hoy en el Pleno no es una simple disputa política. Es el reflejo de que la Alcaldía de Luis Barcala ha perdido toda credibilidad y arrastra a esta ciudad a una parálisis institucional insostenible. No solo por la parálisis, sino por los graves casos de corrupción en materia de vivienda pública que salpican a su Gobierno. Alicante no se merece esto".

Con las elecciones municipales para 2027, no es la primera vez que la ciudad de Alicante se enfrenta a un final de mandato complicado. Y ahí hay dos ejemplos bien distintos. En 2018 era el PP quien promovía una moción de censura para echar al alcalde socialista Gabriel Echávarri. No hizo falta llegar a la votación porque el entonces alcalde dimitió.

El PP consiguió ganar la votación y ahí se aupó Luis Barcala como alcalde. Cuatro años después, Vox retiraba el apoyo a los presupuestos municipales y provocaba una crisis que no llegaría a más porque en las elecciones del 2023 Barcala aumentó el número de concejales para el Partido Popular, del mismo modo que lo hizo la formación ahora liderada por Carmen Robledillo.

Ahora el líder de EU-Podem razona que "ante este bloqueo y esta pérdida de confianza mayoritaria, no podemos mirar para otro lado. Tenemos la obligación democrática de buscar una salida. Por eso iniciamos estos contactos: no por táctica, sino por responsabilidad con la ciudadanía alicantina, que lleva semanas viendo cómo su Ayuntamiento está secuestrado por una crisis permanente".

¿Puede salir adelante esta propuesta? La clave está en si el movimiento de Copé tiene apoyos. Alicante tiene 29 concejales y para que salga adelante una moción de censura debe estar firmada por una mayoría absoluta y presentar a uno de los concejales como candidato.

EU-Podem subraya que la iniciativa "no responde a intereses partidistas ni a cálculos electorales". Copé recalca que "no se trata de quién ocupa el sillón, sino de cómo devolvemos la normalidad y el gobierno a Alicante. Si todos los grupos de la oposición compartimos el diagnóstico de que el rumbo actual es un callejón sin salida, el siguiente paso lógico es explorar, juntos, una alternativa".

Ahora hay que ver cómo responden Vox, PSOE y Compromís a esta propuesta y quién sería el elegido para ello, una situación en la que se antoja complicado el consenso entre las formaciones.