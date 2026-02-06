El Ayuntamiento confirma que las liquidaciones de VPP de Les Naus siguen sin abrir ni tramitar

El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que las liquidaciones de las viviendas de protección pública de Les Naus de Playa de San Juan presentadas entre agosto y diciembre siguen sin abrir ni tramitar.

El departamento de Plusvalía ha informado de que las nueve solicitudes de liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana presentadas por la cooperativa de viviendas Les Naus entre el 11 de agosto y el 12 de diciembre de 2025 continúan pendientes de revisión y tramitación, dado que en la actualidad se siguen gestionando las instancias planteadas en mayo de 2025.

La concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, ha señalado que "es imposible conocer el contenido de unos documentos y comunicaciones que se registraron entre mediados de agosto y diciembre del año pasado cuando ni siquiera se han abierto esas solicitudes".

"La fecha de registro de una instancia o solicitud en el Ayuntamiento es muy diferente del momento en el que, efectivamente, ese documento se revisa y se tramita y, por consiguiente, se conoce su alcance y contenido por parte del servicio municipal correspondiente", ha añadido la concejala de Hacienda, y Patrimonio.

"Y este expediente se tramita al igual que otros cientos de documentos que llegan a esta área y que, por imperativo legal, deben examinarse por riguroso orden de entrada", ha puntualizado.

El informe de Plusvalía refleja que el pasado 8 de agosto este Departamento recibió una consulta formal a través de correo electrónico por parte de la representación de la mercantil Residencial Les Naus Cooperativa Valenciana para pedir información sobre cómo proceder para la liquidación de las plusvalías por la transmisión de 140 viviendas de la Residencial Les Naus, así como la documentación a aportar.

Ese mismo día, el Departamento de Plusvalía le contesta indicándole el enlace para poder presentar la solicitud de autoliquidación del impuesto, y se le informa acerca de la documentación a presentar.

El consistorio ha añadido que, posteriormente, entre el 11 de agosto y el 12 de diciembre del año pasado, la citada cooperativa procedió al registro de nueve instancias de comunicación de plusvalía, en las que se adjuntaron escrituras de adjudicaciones realizadas.

El informe precisa que, entre diciembre del 2025 y enero del 2026, un representante de la cooperativa compareció en varias ocasiones en este departamento municipal para ejercer su derecho a conocer, en cualquier momento, el estado del trámite de las solicitudes y se le informó de que las instancias se revisan y liquidan por orden de entrada, en aplicación del artículo 74 de la Ley 39/2015.

Por último, el Departamento de Plusvalía ha indicado en su respuesta que actualmente se están liquidando las instancias presentadas en mayo de 2025 y que se calcula una demora de entre dos y tres meses hasta llegar a su solicitud.

"A fecha actual, y a tenor de lo expuesto anteriormente, el presente Departamento aún no ha procedido a la tramitación de las instancias presentadas por la referida cooperativa", concluye el informe con rotundidad.