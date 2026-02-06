Alicante recupera las viviendas públicas de San Juan para que "aquellos que ilegítimamente han adquirido, las devuelvan"

El pleno extraordinario de este jueves sobre la polémica de las viviendas de protección pública en la playa de San Juan marca un punto de inflexión en la polémica. El Ayuntamiento de Alicante pone mano dura y anuncia que ejercerá el tanteo o retracto sobre la venta para que "aquellos que ilegítimamente han adquirido, las devuelvan".

¿Cómo lo harán? El anuncio de este viernes es un adelanto de la negociación que están realizando el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. Ambas administraciones están ultimando los trámites administrativos para la firma del convenio de cesión que articule los derechos de adquisición preferente de las viviendas de protección pública (VPP) en caso de que el propietario solicite la venta de la misma.

¿Qué significa eso? Que si alguno de los beneficiados por estas VPP, con precio reducido, intenta venderlo aprovechando que se encuentra en una zona privilegiada tendrá que pasar antes por el Ayuntamiento.

La concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, recalca a través de una nota que se hace "con el objetivo de evitar especulaciones e incrementar el parque público de vivienda". Y es que, como añade, "con estos derechos de adquisición, el Ayuntamiento puede incorporar estos inmuebles al régimen de protección pública a todos los efectos".

Otra de las claves de la firmeza con la que lo afrontan es que la medida se aplica "sin límite temporal, calificando como viviendas protegidas con carácter permanente aquellos inmuebles cuyos actuales propietarios hayan solicitado su venta". Así, prometen "evitar de esta forma especulaciones y aumentar el parque público de vivienda".

Mientras se plasma la firma material del convenio, el consistorio destaca que la Generalitat también podrá ceder al Ayuntamiento la opción preferente de compra de aquellas viviendas de Les Naus cuyos propietarios hayan solicitado o soliciten su venta.

"Con la firma de este convenio damos un paso adelante para recuperar las viviendas que se pongan a la venta por sus propietarios en esta promoción de VPP para que sea el Ayuntamiento quien ejerza el derecho de tanteo o retracto y pueda adquirir dichos inmuebles con el objetivo de destinarlos a vivienda de protección municipal", ha reiterado Beldjilali.

La responsable de Hacienda y Patrimonio ha recordado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya anunció este jueves durante el Pleno extraordinario que el equipo municipal de Gobierno ejercerá "todas las acciones que la ley nos habilite para, solos o con la Generalitat, hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus, las devuelvan".

El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, responde de esta forma tras el duro pleno de este jueves. En él toda la oposición pidió la dimisión del alcalde Luis Barcala por este asunto. Y, de hecho, este viernes a primera hora Esquerra Unida - Podem ha anunciado que inicia una ronda de conversaciones para proponer una moción de censura.

La secretaria general del PSPV-PSOE había avisado este viernes, antes de este anuncio, que "el PP está utilizando la mayor crisis habitacional de nuestra historia para hacer negocio con la vivienda y para su propio beneficio". Y ahí se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, y la vicepresidenta Camarero para que den explicaciones contundentes: "Tienen que tomar medidas y haber consecuencias políticas".