El Ayuntamiento de Alicante presenta una denuncia en Fiscalía por el caso de las viviendas públicas

Uno de los edificios de la polémica en Playa de San Juan. H.F.

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado una denuncia en Fiscalía por el escándalo de la adjudicación de las viviendas públicas de Playa de San Juan tras concluir el expediente de averiguación de hechos.

El objetivo, según el equipo de gobierno, es que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean el proceso de adjudicación de las viviendas de promoción pública de iniciativa privada mediante cooperativa en la promoción de Les Naus en La Condomina.

Este caso ya ha provocado dos dimisiones en el seno del Ayuntamiento de Alicante: la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, por beneficiarse de la adjudicación de varios pisos.

Así como la suspensión de un funcionario de la Generalitat Valenciana que avaló el adjudicamiento de una vivienda a su mujer. El arquitecto municipal también está acusado de haberse hecho con un inmueble.

El vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, ha confirmado que la concejala Rocío Gómez formalizó este lunes su renuncia al cargo.

"Es muy difícil actuar con más contundencia, celeridad y transparencia que como lo ha hecho el alcalde Luis Barcala desde que se conoció este asunto", ha declarado.

"Quiero expresar la indignación ante los hechos conocidos y este equipo de gobierno ha actuado con total contundencia", ha subrayado Villar. De la misma forma, ha resaltado la celeridad con la que la Generalitat ha actuado dentro de sus competencias.

El vicealcalde se ha referido en este sentido las dos dimisiones producidas hasta ahora "para no perjudicar al Ayuntamiento" ni intervenir en la investigación en curso, así como a la remisión del informe de averiguación de hechos a Fiscalía para que se diriman posibles responsabilidades.

También ha señalado que se está a la espera de verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y sueldo en relación con este procedimiento por si las mismas medidas cautelares fueran de aplicación a esta empleada del Ayuntamiento.

Por otra parte, el PSOE de la ciudad de Alicante registró ayer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de las viviendas públicas.