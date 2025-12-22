Roberto, la administración que vende el tercer premio de Lotería de Navidad: "Contento porque está muy repartido"

La Lotería de Navidad deja diez millones en la ciudad de Alicante con el tercer premio de este sorteo extraordinario. Roberto González está "contentísimo" porque el 90693 "está muy repartido". Y uno de los que más le ha ayudado a repartirlo es José Luis Aguado, un extrabajador del hospital de Sant Joan que ha vendido entre sus compañeros 150 décimos.

La administración situada en la avenida Santander ha reunido este lunes a decenas de medios para seguir la historia de un número que muchos recordarán ahora con cariño. Este despacho es el número 30 de la provincia de Alicante y había intercambiado con una administración de Granada de las series 91 a la 110.

De esas veinte series, quince se las había quedado José Luis, que se ha dedicado a venderlas como lleva años haciendo a sus compañeros. "Nunca nos había tocado nada, quizás algún reintegro", cuenta risueño delante de la administración.

José Luis, el portador de la fortuna al hospital, asegura que solo se ha quedado uno de los 150 décimos, eso se traduce en 50.000 euros de los siete millones y medio que han pasado por sus manos. Cantado por los niños Aurora y Armín Rodríguez Osorio de la Residencia San Ildefonso, el premio ha salido a las 11:13 horas, como recoge Efe.

Casi tan rápido ha sido el propio José Luis en bajar desde su piso en la urbanización para celebrar con Roberto la suerte que les había tocado este año. "Siempre he comprado lotería para el hospital de San Juan, sin cobrar los tres euritos", puntualiza.

Eso es lo que explica que fuera tan popular este reparto del Gordo, aunque antes cuando trabajaba allí, vendía muchos más: hasta un millar. Ahora son decenas las llamadas y mensajes que está recibiendo en el móvil de los afortunados compradores al que fuera jefe de personal subalterno en el centro sanitario.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.