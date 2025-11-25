Este es el alcalde mejor pagado de la provincia de Alicante: cobra el triple de la media

Luis Barcala (PP), jura el cargo para repetir en su tercera legislatura como alcalde de Alicante Iván Villarejo

Ser alcalde en la provincia de Alicante puede tener una buena retribución. El alcalde mejor pagado es el segundo de la Comunitat Valenciana y, entre los diez de los tres territorios, seis pertenecen al sur. Luis Barcala lidera así esta tabla según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Hacienda, dentro de la Información Salarial de Puestos de la Administración.

El alcalde de Alicante tiene una retribución de 84.169,97 euros. Esta cifra triplica con creces los datos de la media en la provincia, que se sitúa en 26.956 euros. Y es esta cifra la que prueba que en el sur se reconoce con valores más altos la dedicación que tienen. En Valencia, ese apartado está en 21.794, mientras que en Castellón son 15.661.

Los datos de la provincia de Alicante están también por encima de la media estatal, que, según los datos del informe, se situó el pasado ejercicio en 23.862 euros brutos. Los del resto de la Comunitat Valenciana quedan, por tanto, por debajo de esa media.

¿Quiénes son los mejor pagados de la provincia? Entre los diez primeros todos están por encima de los 60.000 euros.

1. Luis Barcala, PP, alcalde de Alicante, con 84.169,97 euros.

2. Rubén Alfaro, PSOE, alcalde de Elda, con 68.544,00 euros.

3. Pepe Vegara, PP, alcalde de Orihuela, con 66.236,58 euros.

4. Marcos Zaragoza, PP, alcalde de la Vila Joiosa, con 65.713,17 euros.

5. Pablo Ruz, PP, alcalde de Elche, con 65.221,52 euros.

6. Pachi Pascual, PP, alcalde de Sant Vicent del Raspeig, con 64.882,27 euros.

7. Bernabé Cano, PP, alcalde de La Nucia, con 64.800,00 euros.

8. Toni Francés, PSOE, alcalde de Alcoy, con 62.873,01 euros.

9. Fulgencio Cerdán, PSOE, alcalde de Villena, con 62.825,16 euros.

10. Juanjo Berenguer, PP, alcalde de El Campello, con 60.000,00 euros.

La lista también permite comparar la evolución del mandato anterior respecto a este. En 2022 el alcalde de Alicante seguía siendo el mejor pagado, pero con un sueldo de 73.564,76 euros.

El que ha desaparecido de lo alto de la lista es el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que en este mandato es el presidente de la Diputación de Alicante. Por cumplir con ese cargo recibe 110.466,94 euros. Una cifra a la que se puede sumar los 25.575 que recibe de su Ayuntamiento.

Orihuela se mantiene en la misma posición respecto al mandato anterior, cuando era Emilio Bascuñana quien estaba al frente. La diferencia es mínima, Vegara solo cobra 94,05 euros más que en 2022.

El que sube sustancialmente es el alcalde de la Vila Joiosa. Cuando gobernaba Andreu Verdú, del PSOE, su sueldo era de 59.539,76 y ocupaba la séptima posición. Marcos Zaragoza recibe ahora 65.713,17 euros y asciende a la cuarta posición.

Elche cae en cambio una posición y pasa a la quinta. Carlos González, del PSOE, tenía un salario de 64.965,60 y en la actualidad Ruz cobra 255,92 euros más.

Sant Vicent del Raspeig es otro de los municipios que entra con fuerza entre los mejor pagados. Si antes Jesús Villar del PSOE no aparecía entre los diez primeros, ahora Pascual lo hace gracias a los 64.882,27 asignados.

Los que más suben

El caso de Bernabé Cano, que es alcalde en La Nucia desde 2001, sigue esa misma tendencia. Antes no aparecía entre esos diez y ahora es el séptimo.

Toni Francés entró como alcalde de Alcoy en 2011 y, al igual que Cano, en el mandato anterior no aparecía. Ahora es el octavo.

Fulgencio Cerdán ostenta el cargo en Villena desde 2019 y es en este mandato cuando entra entre los mejor retribuidos, en novena posición.

Una tabla que cierra El Campello, otra de las subidas. Los que se quedan fuera son Pilar de la Horadada, donde sigue gobernando José María Pérez, Dénia con Vicent Grimalt, e Ibi, que perdió Rafael Serralta y ahora desempeña el cargo Sergio Carrasco.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.