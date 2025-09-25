Cuando el PSOE de Alicante decía que la ciudadanía de Israel no debía cargar con los actos de sus gobernantes

Hace más de un año, el grupo de Esquerra Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, representado por el concejal Manuel Copé, presentó una iniciativa para "Mostrar la solidaridad y el apoyo a los palestinos que resisten la guerra de ocupación que lleva ejerciendo el estado de Israel desde hace 75 años, tramitar la revocación del hermanamiento con la ciudad israelí de Herzliya, e instar al gobierno de España a exigir el fin del bloqueo de la franja de Gaza y a enviar ayuda humanitaria a este territorio sometido al bloqueo israelí".

Aquella iniciativa no salió adelante por los votos del PP, Vox, y PSOE y tan solo la apoyaron el propio Copé y los dos concejales de Compromís. Ese resultado fue producto de la negativa del UE de aceptar una enmienda del grupo socialista en la que básicamente se negaba que la ciudadanía de un país fuese responsable de los actos de sus gobiernos.

Concretamente, la socialista Victoria Melgosa, intervino para explicar "que la ciudadanía del pueblo de Herzliya deba cargar con los actos de sus gobernantes", por lo que el PSOE proponía una enmienda de modificación del texto de la declaración.

La enmienda afirmaba: que "el Pleno del ayuntamiento de Alicante debe condenar firmemente la ocupación que ejerce Israel contra Palestina y exigir un alto al fuego inmediato en Palestina y la retirada de las tropas israelíes a todos los territorios que actualmente ocupan". Como la declaración institucional que hoy presentará el PP a pleno.

También, que se instaba "al Gobierno de España a prestar apoyo a todas las resoluciones y medidas que adopte la Corte Internacional de Justicia tras la investigación de los crímenes de guerra que se puedan cometer en los territorios palestinos y exigir el cumplimiento de las medidas cautelares que obliguen a Israel a garantizar que su ejército no viole la convención sobre el genocidio además de asegurar y permitir de ayuda humanitaria"

También, "a mantener la no autorización de ninguna operación de venta de armamento a Israel tal y como se viene realizando, a exigir el fin del bloqueo de la franja de Gaza, y a continuar enviando ayuda humanitaria a este territorio ante las terribles consecuencias del bloqueo israelí, a continuar trabajando en la búsqueda de una solución negociada al conflicto y a continuar avanzando hacia el reconocimiento del estado palestino”.

El PP de Luis Barcala, por su parte, insistió en que la posición de su grupo es "la de la paz, la del alto el fuego, la de que se liberen a los rehenes que cada parte tiene en el conflicto y en que se solucione de la mejor forma posible, correspondiendo a otras instancias, donde cada gobierno tendrá que posicionarse, esta cuestión relativa al orden internacional en la franja de Gaza".