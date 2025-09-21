Muere un motorista de 42 años al chocar con un coche en una calle de Alicante

Ambulancia del SAMU, en imagen de archivo. Colegio de Enfermería

Un motorista de 42 años ha fallecido esta mañana tras un accidente de tráfico con un coche en la calle Pinoso de Alicante.

El choque se produjo a primera hora de la mañana, concretamente, a las 6:30 horas, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista.

Sin embargo, a su llegada hallaron al hombre sin signos vitales y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El último accidente mortal de un motorista en la provincia ocurrió el 19 de septiembre con la muerte de un joven de 17 años en Alcoy.

Por otro lado, otro motorista de 60 años falleció en el pasado jueves 18 de septiembre tras una fuerte colisión contra un camión en una carretera del pueblo alicantino de Pego.

El accidente de tráfico se produjo sobre las 17:30 horas de ayer en la carretera CV678 del término municipal.

El CICU señaló que en el momento del accidente se movilizó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con un equipo médico de Atención Primaria y a un helicóptero medicalizado.

Sin embargo, a la llegada de la ambulancia, el equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista accidentado y el helicóptero medicalizado fue desactivado.

Así, el pasado 1 de septiembre también se tuvo que lamentar otro accidente mortal de un motorista en la provincia, esta vez en El Campello.

Según informó el CICU, el suceso se produjo a las 22:15 horas en la carretera N-332 del término municipal.

El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista, cuya edad se desconoce.