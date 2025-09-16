Las Hogueras de Alicante ya dan el primer paso para ser patrimonio inmaterial de la Unesco: "Vamos hasta el final"

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, anuncia el inicio de la documentación para que las Hogueras sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento es un "sueño como presidente y como festero" por el que luchará "hasta el final".

Inicialmente, Olivares veía el objetivo como "imposible" al estudiar la dificultad para fiestas similares. Sin embargo, el contacto con expertos como Jorge Guarro, clave en la candidatura de las Fallas, y un representante de Conselleria, cambió su perspectiva.

Las Hogueras poseen factores a su favor, como la cercanía de su centenario y elementos distintivos. Destacan la singularidad de las barracas, únicas en la provincia, y la ofrenda, que es la más antigua de España.

El proceso implicará varias etapas: una exposición y aprobación en el pleno municipal, seguida de una tramitación autonómica y, finalmente, la presentación estatal e internacional. Las Fallas, por ejemplo, tardaron unos seis años en conseguirlo.

Olivares conformará un equipo de trabajo multidisciplinar, que incluirá sociólogos, lingüistas, abogados, especialistas en patrimonio y técnicos del Ayuntamiento. Este grupo asegurará la solidez de la candidatura y la defensa de la rica historia de la fiesta.

El presidente lamenta que una oportunidad anterior de colaborar con las Fallas se perdió. Ahora, la federación apuesta por una colaboración estrecha, decidida a no desaprovechar esta nueva ventana y trabajar "hasta el final".

El centenario de las Hogueras exige una gestión excepcional, que Olivares imagina con un patronato independiente. Aunque el Ayuntamiento tendrá un papel, se busca que no sea "una hoguera más", sino un evento trascendente.

