Paga más de 100 euros en un restaurante de Alicante y lo afirma sin tapujos: "Solo no vengas"

El creador de contenido Pablo Cabezali, detrás del canal de Youtube Cenando con Pablo, volvió a Alicante para probar uno de los restaurantes más recomendados por sus seguidores: Open, un local situado en pleno centro de la ciudad que se define como "cocina en primera línea de mercado".

El youtuber, que suele visitar restaurantes de forma anónima para valorar la experiencia, explicó que acudió con reserva bajo pseudónimo. Como él mismo bromeó, su "única constante en la vida es el hambre, y no podía cerrar el día sin comer.

Al entrar, Cabezali describió el local como un espacio diáfano con mesas de madera envejecida y decoración sencilla. La barra con cocina vista le llamó especialmente la atención, aunque confesó que no pudo sentarse allí por el equipo de grabación. "Volveré y lo probaré", comentó.

Del entusiasmo a la crítica

"La cocina es española con toques creativos y una pequeña fusión", así lo describió Cenando con Pablo en un vídeo que compartió tras su experiencia en Open hace dos meses.

La carta, según relató, proponía una reinterpretación de la cocina española con medias raciones para compartir. El pan con aceite alicantino, procedente de Alcoy, tenía un coste de 3,50 € por persona, aunque finalmente el restaurante no lo incluyó en la cuenta.

La experiencia gastronómica osciló entre momentos de entusiasmo y otros de crítica. La ostra con caldo de cocido le pareció correcta, mientras que la navaja con pilpil le convenció más de lo esperado: "Qué rica está, qué bien combina con el pilpil".

Uno de los grandes aciertos fue el carpaccio de tomate pera, que calificó como "imprescindible". "Para mí es el mejor plato que he probado por ahora", aseguró. También destacó la catalana de atún con pan de algas y guiso de tomate, que comparó con el sushi y definió como "la leche".

Otro de los platos que más le sorprendió fue la tortilla de patata y cebolla. "Está muy buena, eh, muy buena", señaló, resaltando la textura fluida de la yema y lo diferente de su propuesta.

Entre la sorpresa y la indiferencia

No todos los platos estuvieron al mismo nivel. Los berberechos con caldo de ave y salicornia le resultaron algo recargados, mientras que la vieira con escabeche de pato la consideró un plato "para gente avanzada en gastronomía".

Con las manitas de cerdo y quisquillas de Santa Pola fue más contundente: "No me despierta ni pena ni gloria", dijo, cuestionando tanto la falta de armonía del plato como su precio.

Los postres, el broche final

En el apartado dulce, el sorbete de naranja sanguina le pareció refrescante, aunque caro para lo que ofrecía. La tarta de chocolate intenso no encajó con su gusto personal, pero reconoció que "los amantes del chocolate lo van a gozar mucho".

El gran ganador en este apartado fue la tarta tatín de nísperos con helado de vainilla Bourbon, que describió como “qué rico” y elogió por la calidad de su helado: "Este es el helado de vainilla que te deberían de poner en todo restaurante".

La cuenta

Cabezali pensó que la comida alcanzaría los 142 €, pero la suma final fue de 115 €, algo que le sorprendió gratamente. "Me he quedado muy lejos", admitió, recordando que además le invitaron al pan con aceite.

En su balance, afirmó que volvería al restaurante, aunque "tiene claro qué platos repetir y cuáles no". Lo sitúa en un punto intermedio entre un concepto de tapas y un restaurante de cocina más reconocida, con un ticket medio-alto.

Eso sí, dejó un consejo a quienes piensen acudir: "Solo no vengas". Para él, la experiencia gana cuando se comparten las raciones y no se pide tanto como en su grabación.

Sobre Open

Open se ubica en la calle Manuel Antón, a escasos metros del Mercado Central de Alicante. El restaurante figura en la Guía Michelín 2025 y cuenta con un Sol de la Guía Repsol en la misma edición, reconocimiento a su apuesta por la materia prima y la creatividad.

Tal y como explican en su propia web, su propuesta es "de mercado, de temporada y de verdad", con un respeto absoluto al producto local: "Respetar y elevar el producto de aquí para reinventarlo y que siga siendo producto de aquí. De hecho, es lo que mejor se nos da".

Los responsables del local recuerdan que, cuando eligieron el emplazamiento hace siete años, muchos lo consideraban poco atractivo, pero para ellos estar junto al mercado era "menuda suerte".