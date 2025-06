Borja, Kevin y Javier ilusionan en la feria de Alicante: "Sigue habiendo toreros"

El 20 de junio empieza la feria taurina de Hogueras en la ciudad de Alicante y lo hace con Borja, Kevin y Javier: tres jóvenes que representan la ilusión en la afición por una nueva generación. "La gente se sentirá satisfecha de que sigue habiendo toreros", promete el menor del trío.

La novillada reúne a estos alumnos de la Escuela Taurina de Alicante que se sienten orgullosos de conformar "un cartel muy bonito" para arrancar el mayor evento taurino en la provincia.

"Hacían falta toreros", razona Javier Cuartero, quien debutará en esa tarde como novillero con picadores. Él cerrará la tarde que abre Borja Escudero, como ganador del primer circuito valenciano de novilladas, y seguirá Kevin Alcolado, finalista en el mismo certamen.

Sentados en primera fila del tendido, mientras los operarios limpian la arena del coso tras una feria cervecera, sus prometedoras carreras encarnan lo mejor del oficio aprendido en su niñez y adolescencia en la plaza.

Y a pesar de esos años, Kevin reconoce que "los nervios están a flor de piel, como cada tarde". Un punto en el que concede la importancia de salir al ruedo en su propia ciudad: "Alicante es una responsabilidad más".

Si bien existe esa inquietud por demostrar ante "la gente de tu tierra" que paga por ver cómo trabajan y la consecuente presión que eso genera, Kevin matiza que "el contraste viene con las ganas".

Esas ganas son las que palpan entre amigos, apoderados y técnicos de la plaza, el deseo de encontrar una nueva figura del toreo y que esta, además, provenga de la provincia.

"Es una tarde muy importante", admite Kevin, "y la gente quiere ver a tres toreros de su tierra". "Ahí está el morbo y lo bonito, que cada uno con sus armas va a interpretar su torero de la mejor forma", promete.

Sensaciones que comparte Borja: "Torear aquí en esta plaza la verdad que es algo muy emotivo. Más que nada porque en todas las plazas hay responsabilidad, hay retos de querer superarte cada día más, pero Alicante es nuestra tierra y la gente nos espera con muchas ganas".

Por eso este novillero de 24 años afirma que "cada uno de nosotros tiene que dar todo para quedar a la altura que ellos esperan".

Más oportunidades

Los tres, como añade Borja, confían en tener "la plaza de Alicante llena y arropándonos". Un ruego del que se siente seguro Javier ya que "siempre que he toreado aquí he podido disfrutar de la afición, mi familia, amigos, toda la gente que me está apoyando toda la temporada".

Borja, que empezó entrenando a los seis años con su padre y entró a la escuela a los 10, destaca que es "toda una vida luchando por lo que uno quiere conseguir, luchando en una tierra en la que hay grandes figuras del toreo".

El ganador del primer circuito valenciano de novilladas afronta también la realidad de la cantidad de corridas que se celebran en la provincia. "Es una lástima que en una ciudad como Alicante no haya más oportunidades para poder torear", razona. Y por eso recalca que "estos días hay que aprovecharlo".