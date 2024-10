PP y Vox dan luz verde a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones sin sanciones ni restricciones

La Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el borrador de la ordenanza que regulará la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), avanzando así hacia su aprobación inicial en el Pleno Municipal.

Con el respaldo de los grupos municipales del PP y Vox, la norma, que no contempla sanciones, avanza con la mirada puesta en su entrada en vigor en enero de 2025. Este apoyo se ha consolidado tras la salida de la sala de los representantes del PSOE, Compromís y EU Podemos, quienes abandonaron el debate antes de que se iniciara. Las alegaciones presentadas han sido desestimadas.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha acusado al gobierno de Barcala de "ocultar informes fundamentales" vinculados a la ordenanza de la ZBE, tachando el documento de "fraude".

En relación con la ausencia de los tres grupos de la oposición de izquierdas, el presidente de la Comisión y edil de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, ha criticado "el comportamiento irresponsable de PSOE, Compromís y EU Podemos, que están mucho más pendientes de montar circo que de ocuparse de los asuntos que afectan a la gran mayoría de los alicantinos".

Peral ha añadido que "Ana Barceló y los demás representantes de la izquierda en este Ayuntamiento demuestran con esta actitud infantil su nulo compromiso con la ciudad y su pataleta constante cuando no se salen con la suya".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha resaltado que "respetamos el ordenamiento jurídico y las obligaciones que se nos imponen desde la UE, manteniendo la misma posición que venimos defendiendo desde el principio del debate abierto en torno a la norma, que también defiende Vox, de establecer esta ZBE sin sanciones ante la buena calidad del aire de Alicante".

Entre las actuaciones de mejora, se encuentran: " la peatonalización, calmado de tráfico, desarrollo de corredores verdes y renovación de la flota de autobuses urbanos con vehículos '0 emisiones' e híbridos, siendo líderes en la electrificación del transporte público en la Comunitat Valenciana".

La aprobación de esta ordenanza se hace efectiva en cumplimiento de la normativa europea desarrollada en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética que obliga a todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a implantar Zonas de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los vehículos más contaminantes.

Las actuaciones en esta ZBE se deben conjugar, además, con mejoras del espacio público para peatones y ciclistas e incrementar la masa verde y arbórea para contribuir a mejorar el espacio público y reducir la temperatura ambiente, tal y como ha desarrollado el Ayuntamiento en actuaciones recientes en el frente litoral, la avenida de la Constitución y el eje Gadea-Soto-Marvá, entre otras actuaciones de transformación urbana llevadas a cabo.

"Es un fraude"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha acusado al gobierno de Barcala de ocultar informes fundamentales vinculados a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

En concreto, el principal grupo de la oposición solicitó el pasado el jueves el informe económico elaborado por el departamento correspondiente, así como el calendario de implantación por fases al que se hace referencia en la documentación.

"Ninguno de estos informes se ha presentado antes de la comisión de Presidencia celebrada hoy", han asegurado en un comunicado.

"Barcala ha pretendido engañarnos para abordar una ordenanza que es un fraude. El procedimiento es una chapuza, por eso no les importa que la oposición tenga o no toda la documentación necesaria para la votación que se tenía que producir esta mañana. Han rectificado el informe técnico allí mismo, in voce, para que Vox apoye esta cuestión mientras tratan de engañar a todos los alicantinos y alicantinas”, ha subrayado la portavoz.

Barceló, que ha participado en la comisión de Presidencia junto al concejal Miguel Castelló, ha abandonado la comisión al considerar que los motivos por los que se han rechazado gran parte de las enmiendas del Grupo Socialista no se sostienen. “Estamos ante un proyecto de ordenanza que es una pantomima, un fraude con el que el alcalde reafirma el posicionamiento negacionista que comparte con Vox”.

Entre las enmiendas registradas por el Grupo Socialista se exigía la elaboración del informe socieconómico para evaluar el impacto de la ordenanza.

A su vez, los servicios jurídicos advierten que será necesario contar con un informe económico sobre el balance de gastos e ingresos para valorar la repercusión y efectos de la ordenanza; "un documento que no está incluido en el expediente y que desconocemos si está elaborado o no", han explicado.

Anillos I, II y III

El ámbito de aplicación de la ZBE se configura en el marco de tres anillos convenientemente señalizados: el primero se circunscribe al Casco Antiguo, el segundo al centro tradicional y el tercero está delimitado por la circunvalación urbana de la Gran Vía.

Todos los vehículos podrán circular libremente por los anillos II y III, correspondientes al centro tradicional y la Gran Vía, sin restricciones ni sanciones, mientras que en el entorno del Casco Antiguo (anillo I) se mantiene una zona señalizada con limitación de accesos.

Alicante dispone desde 2011 de esa zona con limitación de accesos en el interior del perímetro comprendido por el Casco Antiguo, entre la Rambla de Méndez Núñez, la avenida de Jaime II, la ladera del Castillo de Santa Bárbara y las calles Jorge Juan y Altamira, en la que se limita la entrada de vehículos, mediante controles de acceso, a vecinos, comerciantes o vehículos autorizado.

Del mismo modo, todos los vehículos podrán entrar y circular sin necesidad de verificación de la etiqueta ambiental en los anillos II y III (centro tradicional y Gran Vía), que servirán como zonas de estudio, monitorización y toma de datos para una gestión más eficiente de la movilidad en la ciudad.

En la línea de promover el uso de vehículos menos contaminantes que preconiza la ZBE, el Ayuntamiento de Alicante ya ofrece bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por bajo consumo y emisión de contaminantes.

Estos incentivos fiscales llegan hasta el 75%, según la calificación energética, y son accesibles para vehículos eléctricos y aquellos que no superen la tasa de 160 gramos por kilómetro de emisión de CO2.

La implantación de esta Zona de Bajas Emisiones tendrá una vigencia permanente y es coherente con los instrumentos municipales de planificación urbana estratégica y la normativa de calidad del aire y de acción contra el ruido.

El Ayuntamiento fomentará la concienciación ciudadana y la educación ambiental, pilares de esta ordenanza en aras a seguir avanzando en la mejora de la calidad del aire.

Para conseguir más información sobre la ZBE se puede consultar la web municipal y las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento. Y próximamente entrará en servicio una plataforma informática para realizar cualquier trámite, autorización, gestión o consulta al respecto.