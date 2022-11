¿Macrodepósitos de diesel en el Puerto de Alicante? Un entramado judicial impide su instalación

La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), integrada por diversos colectivos vecinales y ecologistas, emitió ayer un comunicado mostrando su indignación por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado este verano el Gobierno de España contra la modificación de la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje) que afecta a la macroplanta de combustibles que se pretende construir en los muelles 19 y 21 del Puerto de Alicante.

El proyecto de XC Business 90 SL consiste en la construcción de unas instalaciones de almacenamiento y distribución de carburantes (gasolina y gasóleo) repartidas en dos fases. En una primera se construirían seis tanques cilíndricos de doble pared con una capacidad total de 111.699 m3, 79.950 m3 de gasóleos y 31.749 m3 de gasolinas, en una parcela de 14.000 m2 de superficie, unos edificios auxiliares que ocuparían una superficie de 326,55 m2 e instalaciones auxiliares

En una segunda fase se construirían 12 depósitos más de 50.000 m3 cada uno y una capacidad de 600.000 m3. Las dos fases tendrían una capacidad en conjunto de 711.699 m3. Los ecologistas ya denunciaron que "la fragmentación de proyectos en distintas fases para facilitar su tramitación es una técnica prohibida normativamente y en sede jurisdiccional, pues supone un intento de eludir responsabilidades".

No obstante, este no es el único litigio que debe resolverse antes de su implantación. La empresa XC Business 90 SL mantiene dos procesos abiertos con el Ayuntamiento de Alicante que no le da licencia para poder construir los depósitos. El Ayuntamiento ganó en primera instancia cuando el juzgado avaló que su silencio administrativo respecto a la licencia era "negativo". La empresa lo ha recurrido.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha solicitado tres veces a la Generalitat que otorgue la licencia ambiental, sin respuesta. Así, mientras Territorio insta a su construcción, Medio Ambiente sigue sin pronunciarse al respecto. Y desde la administración no pueden hacer nada.

La Plataforma acusa al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de Pedro Sánchez de "torpedear" una de las pocas decisiones del Consell de Ximo Puig (PSPV-Compromís-Unidas Podemos) "que ayudan a avanzar hacia un puerto realmente sostenible en la ciudad de Alicante".

El recurso

Se trata de la modificación de la LOTUP en la última Ley de Acompañamiento de diciembre de 2021 que establecía una distancia mínima de 1.000 metros entre los barrios de la ciudad "y una instalación peligrosa como la macroplanta de combustibles que la mercantil XC Business 90 pretende encajar en el Puerto de Alicante".

Para la Plataforma, con este recurso de inconstitucionalidad "se defiendan los intereses privados de una empresa frente al interés general que sustentó la modificación de la LOTUP aprobada por la Generalitat".

Los vecinos y ecologistas hablan del "lamentable beneplácito de la Autoridad Portuaria de Alicante que, en julio de 2019, estando presidida por el ya fallecido Juan Antonio Gisbert, aprobó sin contemplaciones y desoyendo más de mil alegaciones la modificación sustancial de la concesión que posibilitaba su implantación en el Puerto de Alicante".

Ya en 2018, los ecologistas alegaron que "entre la documentación sometida a información pública por la Autoridad Portuaria no se encuentra el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, dado que la actividad propuesta necesita ser sometida a evaluación de impacto de proyectos, o bien el trámite ordinario o en el simplificado".

En este sentido, piden al Gobierno de España que retire de inmediato su recurso y que inste a la Autoridad Portuaria de Alicante a aceptar la alegación que la Plataforma presentó en marzo de este año a la última modificación de la DEUP (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios) del Puerto de Alicante para que la DEUP prohíba expresamente en el ámbito portuario cualquier gran instalación o planta de almacenamiento de combustibles, como la que promueve XC Business 90.

Y es que en 1995 la Autoridad Portuaria de Alicante firmó el 6 de marzo de 1995 un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Industria y Energía, el Ayuntamiento de Alicante y la Compañía Logística de Hidrocarburos para el traslado de la planta de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos situada en el Puerto de Alicante.

El problema es que ese acuerdo nunca se llevó como modificación puntual al PGOU vigente, de 1987. De haberse hecho, explica el concejal de Urbanismo Adrián Santos, ahora no habría discusión.

Dicho convenio establecía "que las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto" y "han de ser trasladadas a otra ubicación, cumpliendo, entre otras directrices, con las que inspiran el vigente Plan de Ordenación Urbana”

Por último, desde la Plataforma se insiste en la obsolescencia y falta de sentido de este tipo de instalaciones (grandes depósitos de combustibles fósiles) en el horizonte de una economía descarbonizada y en cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático.

