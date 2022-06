Ana Barceló vuelve a jugar con el despiste sobre su futuro como candidata a la alcaldía en Alicante

Saber nuestro futuro laboral puede suponer una incertidumbre, pero en el caso de la actual síndica del PSOE en Les Corts, Ana Barceló, parece que más. En mayo dejaba la Conselleria de Sanidad para ocupar este puesto y este lunes se le plantea su entrada como candidata a la alcaldía de Alicante. Y al igual que entonces, recuerda que ella está "a disposición de lo que diga mi partido".

El paso de la síndica socialista por la televisión À Punt destapa de nuevo estas interpretaciones. Si en su última visita a Les Notícies del Matí ya sonrió ante las preguntas de los periodistas sobre su futuro, en esta ocasión ha vuelto a hacerlo para dejar claro que "me gusta la política y el contacto con la ciudadanía".

¿Supone eso un anticipo de su posible entrada como cabeza de lista en el PSOE de Alicante? De momento, como ella misma ha recordado, estas no se han confeccionado aún y no se sabe cuándo se harán. Lo que sí ha quedado claro en la comunicación de los socialistas de Alicante es que no se da protagonismo al que fue su actual número 1, Paco Sanguino.

El despiste ha sido la base sobre la que ha querido jugar en su intervención. Primero porque a preguntas directas sobre esta posibilidad ha respondido que "siempre he dicho que no soy de futuribles, sino más bien de centrarme en el presente. Lo estoy en las Cortes Valencianas y lo que tenga que ocurrir, ya vendrá. Lo importante para mí es vivir el presente y prefiero enfocarme en lo que tengo entre manos".

Un año clave

Si en su despedida no oficial de consellera de Sanidad ya hablaba de los retos que quedaban por delante en el área, esta vez ha vuelto a destacar el mucho trabajo que hay pendiente. Así, ha señalado que en las Cortes Valencianas "es necesario que funcione perfectamente y que haya el máximo consenso posible en el tiempo que queda de final a la legislatura".

🎙️ @anabarcelochico no ha volgut pronunciar-se sobre la possibilitat d'encapçalar la candidatura socialista a l'alcaldia d'Alacant en les pròximes eleccions municipals i ha dit que ara està centrada en el seu treball a les @cortsval. #LesNotíciesDelMatí ⬇️ pic.twitter.com/Lwk3UHIBdu — Les Notícies del Matí (@NTCdelMati) June 27, 2022

En 2023 se esperan elecciones municipales, autonómicas y generales. Y para ello se están preparando todas las formaciones políticas. Barceló ha remarcado que la confección de las listas no es un tema que controle. "No sé cuándo será esa decisión. No sé cuándo se presentarán las candidaturas para las próximas elecciones". La idea no sería nueva. Su nombre se baraja desde el verano de 2021, cuando aún parecía lejos su cambio en la Conselleria de Sanidad.

¿Qué es en lo que ha insistido? "No se trata de lo que me guste, soy una persona que antepone el proyecto a lo que me pueda gustar o apetecer o donde me veo. Siempre he estado a disposición de lo que diga el proyecto y mi partido. Yo sé que vosotros me diréis que me ha contestado de forma políticamente correcta, pero no ha dicho lo que me apetece. Pues me vas a permitir que lo que me a mí apetezca me lo reserve y espere a las decisiones que en un momento determinado se puedan adoptar", ha respondido.

La sonrisa de Ana Barceló tras estas palabras, al igual que en su anterior visita ha sido remarcada en el programa por todos los participantes. De ahí su respuesta final que ha dejado el camino más abierto a su regreso a la política municipal. "Soy una persona que se apasiona con todas las responsabilidades que ha hecho hasta el momento. Es decir, me gusta la política y el contacto con la ciudadanía, el trabajo fuera del despacho, conocer y saber lo que opinan los ciudadanos de la política que es el instrumento para solucionar sus problemas y ahí es donde se demuestra su utilidad".

