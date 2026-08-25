El TSJ ratifica una condena de 22 años a Guillermo por matar a Dori de 18 puñaladas en Alcoy y luego tirarse por la ventana

A la derecha, Dori, la camarera de 27 años asesinada el pasado domingo en Alcoy. A la izquierda, Guillermo, su pareja y presunto asesino. E.E.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado la condena de 22 años, seis meses y un día de prisión impuesta a Guillermo Vicente, acusado de matar a quien fuera su compañera sentimental en octubre de 2022 en Alcoy, tras asestarle 18 puñaladas y que posteriormente se tiró por la ventana al vacío, ha confirmado la agencia Efe.

Como ya informó EL ESPAÑOL, en la madrugada del sábado 23 de octubre de 2022, en torno a las 2:30, en el número 8 de la calle Ferran El Catòlic de Alcoy, Guillermo Vicente, de 29 años y apodado Waso, degolló a su pareja, Adoración García Gómez, conocida como Dori, de 27 años, y a continuación se arrojó desde el quinto piso de la vivienda.

Los gritos del hombre despertaron al vecindario, que lo oyó repetir "¡La has liado, la has liado!", mientras de ella no escucharon palabra alguna. Al entrar los agentes en el domicilio, hallaron a Dori fallecida en el aseo por degollamiento. Guillermo, terapeuta ocupacional e hijo del afamado poeta y estudioso de Miguel Hernández José Luis Vicente Ferris, sobrevivió a la caída, aunque quedó en estado crítico en un hospital, custodiado por la policía y con una herida de arma blanca.

A las pocas horas la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen, que no contaba con denuncias previas por maltrato ni constaba en el sistema de seguimiento integral de la violencia de género, aunque algunos vecinos habían llamado a la policía en el pasado por gritos y discusiones procedentes del domicilio.

Casi cuatro años después y después de la sentencia del pasado mes de enero, la Sala de lo Penal del alto tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa frente a la sentencia dictada por el tribunal del jurado de la Audiencia de Alicante el pasado 2 de febrero, en la que se consideraba al procesado autor de un delito de asesinato cometido con alevosía y ensañamiento.

La defensa solicitaba la anulación de esa resolución y la repetición del juicio. Ahora, tras desestimarse esa petición, ha anunciado la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según ha confirmado a Efe el abogado que representa a la acusación particular, Jordi Palasí.

La defensa alegó que el acusado no recordaba nada de lo sucedido al sufrir amnesia como consecuencia de la caída y argumentó en el juicio que la investigación policial no había tenido en cuenta otras hipótesis para esclarecer el suceso como la posibilidad de que pudiese participar una tercera persona, no identificada.

La sentencia dictada por el TSJ, de 146 páginas, ha rechazado los argumentos planteados por la defensa del condenado, entre ellos una supuesta ruptura de la cadena de custodia de ciertas pruebas incriminatorias, como prendas de ropa.

Además, el TSJ también ha dado por confirmada que la recogida de pruebas se produjo de manera correcta en el hospital en el que el acusado fue ingresado para recibir asistencia, y ha subrayado que no se produjo ninguna alteración respecto al hallazgo de muestras de sangre con el ADN de la víctima en los pantalones del acusado.

La sentencia del alto tribunal ha avalado la inadmisión de un informe pericial aportado por la defensa en el que se apuntaba la hipótesis de la participación de una tercera persona en el crimen que no fue explorada por la policía.

Por último, la resolución también ha considerado que el veredicto del jurado también estuvo bien fundamentado, en contra de las alegaciones expuestas por la defensa y ha descartado la falta de parcialidad del magistrado que presidió la celebración del juicio.