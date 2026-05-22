De la prisión israelí a la libertad: el regreso de Neus Belda y la Flotilla tras la detención en alta mar

La activista Sandra Garrido (en el centro), junto al resto de integrantes de la delegación gallega de la Global Summud Flotilla. Global Sumud Flotilla

La Coalición Flotilla de la Libertad (FFC) ha confirmado oficialmente la liberación y deportación de los voluntarios internacionales que fueron interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales. Tras días de incertidumbre, la mayoría de los participantes, incluyendo a los 44 españoles que formaban parte de la expedición, han comenzado su proceso de repatriación.

Entre los liberados se encuentra Neus Belda Ferré, una activista de Alcoy e hija de maestros jubilados, cuya detención había generado una fuerte ola de solidaridad en la provincia de Alicante. Neus participaba en esta misión civil y humanitaria, compuesta por una decena de embarcaciones, que tenía como objetivo romper el bloqueo y entregar ayuda en la Franja de Gaza.

El operativo de liberación se ha saldado con el traslado de 422 participantes a Estambul a bordo de vuelos de Turkish Airlines organizados por el gobierno turco. Se espera que vuelen este viernes a Madrid, Barcelona y Bilbao. Otros voluntarios han sido deportados a sus países de origen, como Corea del Sur, Egipto y Jordania, mientras que un ciudadano israelí fue liberado dentro de su propio país.

A pesar de la satisfacción por la liberación, la Coalición ha denunciado con dureza las condiciones del cautiverio. Los testimonios recabados hasta el momento en Estambul documentan hematomas graves, fracturas de costillas y abusos físicos. Los activistas describen haber sufrido humillación sexual, amenazas y una retórica deshumanizante por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde la Coalición aseguran que estos hechos no son casos aislados, sino una manifestación de un sistema de violencia institucionalizada. En este sentido, han anunciado que emprenderán acciones legales contra funcionarios israelíes por delitos que incluyen detención ilegal, tortura psicológica y trato cruel e inhumano.

En el ámbito institucional, el Ayuntamiento de Alcoy celebró este jueves un pleno extraordinario donde en la junta de portavoces presentaron una declaración conjunta que Vox no apoyó. El consistorio manifestó su apoyo a Neus Belda y su familia, condenando enérgicamente el trato "humillante y vejatorio" recibido por los activistas.

Durante la sesión, recogieron la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores que había comunicado la repatriación inminente gracias a la intensa presión internacional. El ayuntamiento denunció que la intervención de Israel fue una acción "ilegal y contraria al derecho internacional", reafirmando su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos.

Actualmente, los voluntarios que llegaron a Turquía se encuentran bajo examen médico para documentar todas las lesiones sufridas durante su detención. Mientras tanto, en Alcoy se espera con alivio el regreso definitivo de Neus Belda, cuya detención ha marcado un hito de preocupación social en la localidad.