Paintball o escape room, las ideas más votadas de los presupuestos participativos para la infancia de Alcoy

En la mañana de este viernes, representantes del alumnado de 6º de Primaria de los centros educativos de Alcoy; en concreto del Romeral, Tomàs Llàcer y José Arnauda, han dado a conocer en el Pleno Ordinario los resultados de las votaciones de los presupuestos participativos para la infancia 2022.

Por lo que respecta a las propuestas de gasto corriente (actividades) se llevarán a cabo Paintball con 383 votos ( 2.541 euros) y Escape Room con 153 votos (753 euros) y en inversión semáforos con temporizador con 163 votos (20.000 euros).

En total, han participado 11 colegios de Alcoy: Huerta Mayor, San Vicente, El Romeral, Miguel Hernández, CPEE Tomàs Llàcer, José Arnauda, Santa Ana, Sant Roc, Salesianos Juan XXIII, Salesianos San Vicente Ferrer y Esclavas. También se ha contado con la participación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Alcoy (CLIA).

Hay que destacar que los representantes del CLIA pertenecen en diferentes centros educativos, por lo cual se garantiza la presencia otros cursos en los presupuestos participativos para la infancia y se consigue el fomento de la participación de la infancia y adolescencia en temas de mejora de la ciudad y la escucha de sus necesidades.

Recordamos que este proyecto sigue el mismo sistema que el ‘de los mayores’, es decir, se destina una parte para inversión, en este caso 20.000 euros y otra para gasto corriente, 5.000 euros.

Se entiende como inversión aquellos gastos destinados a la creación o adquisición de bienes materiales y que no comportan ni gasto corriente anual ni plurianual, más allá de las mínimas necesarias para su conservación y mantenimiento. Con el gasto corriente se pueden hacer diferentes actividades, son iniciativas que no perduren en el tiempo.

Se han llevado a cabo diferentes sesiones en los centros educativos dónde han explicado las propuestas que son viables y el coste de cada una de ellas, y las no viables con el motivo de la no viabilidad (sobrepasa el presupuesto, ya se ha realizado/está realizándose/está pendiente de realizarse, no se considera una propuesta de inversión o gasto corriente, o dificultades técnicas).

Hubo un total de 40 propuestas para poder votar, prácticamente el doble del año pasado que fueron 21. 12 de gasto corriente y 28 de inversión. Cada estudiante ha tenido que votar obligatoriamente 3, una de cada opción y la tercera podrá elegir entre inversión o gasto corriente.

Estas han sido las propuestas que había:

Gasto Corriente:

Hacer un torneo abierto de voley en el polideportivo Fco. Laporta 3.000,00 €

Taller de risoterapia 400,00 €

Hacer una actividad de skate/scooter 2.032,80 €

Hacer torneo abierto de fútbol y pádel 3.000,00 €

Hacer una actividad de grafitis 1.040,60 €

Reforestación municipal como actividad para niños y niñas 300,00 €

Actividades de pintura 871,20 €

Torneo del juego Inazuma Elevan go cronostones 900,00 €

Cursos para aprender a ser streamer. 800,00 €

Paintball 2.541 €

Escapo room 735 €

Poner camas elásticas, en diferentes partes de la ciudad, para botar (un fin de semana) 1.350,36 €

Inversión:

Sustituir la reja que rodea el CP El Romeral 20.000,00 €

Arreglar la pista de atletismo de Fco. Laporta 20.000,00 €

Sustituir las gradas del polideportivo de Caramantxel 20.000,00 €

Sustituir las porterías y cestas de baloncesto de las pistas del lado de Santa Ana 10.000,00 €

Mejorar las escaleras de la piscina municipal 20.000,00 €

Mejorar la iluminación del parque de Cantagallet 15.000,00 €

Sustituir los bancos del parque de la Zona Norte (anfiteatro) 20.000,00 €

Sustituir la fuente del parque de la Font Dolça 5.000,00 €

Mejorar el parque de los «tubos» 20.000,00 €

Sustituir las fuentes del parque de Cantagallet y el parque de la UGT 10.000,00 €

Sustituir los bancos de madera de Cervantes 20.000,00 €

Replantar los árboles del parque del Romeral 15.000,00 €

Sustituir y poner fuentes en el parque cerca del Arnauda 8.000,00 €

Mejorar el parque de Caramanxel 20.000,00 €

Mejorar el mantenimiento del parque de Batoi 20.000,00 €

Habilitar la pista verde del c/Caseta Mascarelles con porterías, bancos, tablas de pícnic... 20.000,00 €

Mejorar las baldosas del Puente de Sant Roc, la Alameda y Cervantes (hay muchas sueltas) 20.000,00 €

Mejorar las calles País Valencià, Sant Llorenç y Sant Nicolau porque resbalan 20.000,00 €

Mejorar las escaleras del Barrio de la Sang 20.000,00 €

Mejorar las aceras de alrededor del parque del Camí 20.000,00 €

Que mejoran las aceras de la calle Jijona 20.000,00 €

Que los semáforos silban, tengan tiempos para en verde y en rojo y tengan la banda de luz en el suelo (luz roja/verde) 20.000,00 €

Mejorar la iluminación al anfiteatro del parque de la Zona Norte 10.000,00 €

Más merenderos y fuentes en la Vía Verde 6.000,00 €

Mejorar la pintura los pasos de cebra, poner cámaras (hispanidad para los cuales se pasan de velocidad) y que haya más visibilidad. 200 € por de cebra

Mejorar los parques de perros 20.000,00 €

Tapar los baches del carril bici (zona de Cotes Baixes) 20.000,00 €

Mejorar el Skatepark 20.000,00 €

Sigue los temas que te interesan