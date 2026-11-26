La campaña electoral ya va tocando su fin y la formación política Compromís-Front Valencià elige Las Cigarreras de Alicante para hacerlo.

En un acto con la presencia de unas 200 personas, Joan Baldoví, María Teresa Pérez, Àgueda Micó, Alberto Ibáñez, Natxo Bellido y Alicia Rius han defendido ante un público entusiasta que la candidatura es “el voto útil” para "frenar a la extrema derecha" y, al mismo tiempo, "empujar al Partido Socialista hacia políticas más transformadoras".

El acto, presentado por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha reunido a los principales rostros de la coalición, que agrupa a Compromís, Podemos, Esquerra Unida y Esquerra Republicana. Dos semanas después de inaugurar la campaña en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), la formación ha vuelto a la ciudad para rematar su mensaje: unidad de las izquierdas, defensa de los derechos y un voto que no se conforme con el mal menor.

"Votar sin taparse"

María Teresa Pérez, número uno de la candidatura por Alicante, ha sido una de las voces centrales de la noche. “Tenemos que hablar con la ciudadanía de Alicante de nuevo para explicarle que este domingo nos jugamos retroceso en derechos, una involución en derechos que no nos podemos permitir, pero tampoco nos vale quedarnos como estamos”, ha afirmado.

La candidata ha rechazado la resignación y ha reivindicado un voto que no se limite a frenar a la derecha. “No nos queremos conformar con la resignación, con el mal menor y por lo tanto el voto útil para frenar a la derecha, pero también para empujar al Partido Socialista a hacer políticas más transformadoras es el voto a Compromís-Front Valencià”, ha sostenido.

Pérez ha recordado que la campaña ha sido “unitaria de las izquierdas valencianas” y ha insistido en que el mensaje que se ha repetido por las comarcas alicantinas es que “el voto útil es Compromís-Front Valencià”. “El domingo no hay que votar con la cara tapada, se puede votar orgullosamente a la unidad de las izquierdas y para empujar políticas más transformadoras”, ha añadido.

"Parar la extrema derecha”

Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Cortes y previsible candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, ha cerrado el acto reivindicando el papel de la coalición en la próxima legislatura. Según sus palabras, Compromís-Front Valencià será “el voto que parará la extrema derecha y el voto que impulsará al Partido Socialista a hacer más cosas”.

El dirigente valencianista ha vuelto a colocar la coalición como la bisagra de la izquierda en el Congreso, con un doble objetivo: evitar un avance de la derecha y presionar para que el Gobierno avance en una agenda más ambiciosa. Es el mismo discurso con el que la formación arrancó la campaña en Alicante, donde ya se presentó como “el voto útil de la izquierda”.