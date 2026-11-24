Feijóo exhibe fuerza en su feudo alicantino: "Ya está bien de discriminar a esta provincia y esta Comunitat"

Entre aplausos y gritos eufóricos de "Feijóo presidente", llegaba a las 20 horas a los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) abarrotados de simpatizantes, el candidato a la presidencia por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Arropado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación y líder provincial del partido, Toni Pérez, y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, Feijóo ha lanzado un llamamiento tajante a la movilización masiva para frenar el "miedo" y terminar con el abandono al que, según han denunciado los populares, el Gobierno central somete a "la cuarta provincia del país".

"Hasta el último día"

En su intervención central, Alberto Núñez Feijóo ha advertido contra el exceso de confianza ante el clima favorable que percibe en la calle, los mítines y los debates. "Aquí no se ha ganado nada hasta el domingo; que un día de relajación no nos condene a cuatro años de lamento", ha proclamado, instando a movilizar cada calle y cada municipio de una provincia clave con dos millones de habitantes.

El líder del PP ha cargado contra la política territorial del Ejecutivo de Pedro Sánchez, exigiendo poner fin al agravio comparativo: "Ya está bien de discriminar a esta comunidad y a esta provincia; no puede haber ciudadanos de primera o de segunda en función de dónde vivan".

En este sentido, ha sellado su compromiso expreso de impulsar un Pacto Nacional del Agua que distribuya recursos y garantice agua para el campo y para Alicante.

"El partido de las mujeres"

A las puertas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Feijóo ha arremetido contra lo que calificó de "hipocresía" del feminismo gubernamental, recordando los efectos de la ley del 'solo sí es sí' y los fallos en los sistemas de protección.

Como respuesta, ha prometido una "auditoría completa del escándalo de las pulseras telemáticas", la ampliación de la "prisión permanente revisable" para agresores reincidentes y la "expulsión de extranjeros" que cometan delitos contra la libertad sexual.

Asimismo, ha anunciado la extensión a toda España de la "gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años", emulando su etapa en Galicia y la medida implantada en la Comunitat Valenciana.

Para cerrar, Feijóo ha pedido el "voto prestado" a los votantes socialistas decepcionados con la actual deriva de su formación para abrir una etapa de gestión centrada en el empleo, la vivienda, los autónomos y los servicios públicos.

"El castigo inversor"

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha celebrado el "llenazo absoluto" de los jardines del MARQ, vinculándolo con la reciente concentración en la Plaza de Toros de Valencia. Barcala ha subrayado que la provincia "ha tocado fondo" con el actual Ejecutivo central, recordando que, en su opinión, Alicante "ha quedado situada a la cola en inversiones estatales".

"Alicante ha sido la última provincia de España en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado; no lo podrían haber hecho peor con nosotros", ha aseverado el primer edil, quien ha contrapuesto la división política a la "gestión seria y responsable" de Feijóo, asegurando que los alicantinos devolverán en las urnas el compromiso del PP.

"Disyuntiva histórica"

El presidente provincial del PP y titular de la Diputación, Toni Pérez, ha destacado la fuerza y serenidad con la que el partido encara el final de la campaña tras llenar tanto Valencia como Alicante.

Pérez ha remarcado que el próximo domingo la ciudadanía se enfrenta a una decisión crucial: "Solo hay dos opciones: o sale de la Moncloa Pedro Sánchez o llega Alberto Núñez Feijóo". A su juicio, estos comicios no se limitarán a relevar a un ejecutivo, sino que supondrán "un cambio de rumbo y de la historia de España".

Trasvase y okupación

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto el foco en los agravios específicos de la provincia, ironizando con la ausencia de Sánchez en una tierra a la que "han despreciado hasta para venir a hacer campaña". Pérez Llorca ha cargado duramente contra el recorte sistemático del trasvase Tajo-Segura, recordando que los regantes "pagan religiosamente un millón de euros mensuales mientras se pone en peligro a comarcas como la Vega Baja".

El dirigente autonómico también ha alertado del impacto de la okupación ilegal, comprometiendo desalojos en 48 horas bajo un futuro gobierno de Feijóo, y ha denunciado el envío de material ferroviario obsoleto y de segunda mano frente a inversiones del Consell como los 100 millones destinados a la estación intermodal de Alicante. "La Comunitat Valenciana y Alicante han demostrado que se puede gobernar bajando impuestos y mejorando los servicios esenciales", ha zanjado