Los vecinos de Dénia piden al PP "paralizar los deslindes" y una nueva Ley de Costas que respete la propiedad privada

Los vecinos afectados por los deslindes en las playas del norte de Dénia trasladan este viernes al presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca su petición de paralizar los deslindes, respetar la propiedad privada y cambiar de raíz una Ley de Costas que, a su juicio, ha convertido viviendas familiares en concesiones del Estado.

El encuentro, celebrado en la zona de Les Bassetes, reúne a Pérez Llorca con el presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Toni Pérez; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; y representantes populares en las Cortes Generales, además de alcaldes y responsables de municipios afectados por la aplicación de la normativa estatal.

Rosa Marín, representante de la Asociación de Defensa de Playas Norte y propietaria de una casa frente al mar en Les Deveses, es una de las voces que pone rostro al problema. “No hablamos solo de terrenos o de expedientes administrativos. Hablamos de casas de familias, de recuerdos, de patrimonio y de gente que lleva toda la vida pagando sus impuestos y respetando las leyes”, ha explicado.

Agradecimiento al Consell

Desde las asociaciones vecinales agradecen la implicación del Consell en un conflicto que llevan años denunciando. Marín destaca que Martínez Mus fue "el primer conseller" en impugnar los deslindes de la Comunitat Valenciana, comenzando por los de Dénia, y que el director general de Costas, Marc García Manzana, se reunió poco después de tomar posesión con las asociaciones de playas del municipio.

“Desde el principio nos llamó, nos escuchó y nos apoyó”, asegura la representante vecinal en referencia al conseller. “No es una cuestión menor. Durante años hemos sentido que nadie nos escuchaba, que las decisiones se tomaban lejos y que nuestra realidad no importaba”.

La Generalitat ya anunció que recurrirá el deslinde aprobado por el Ministerio para las playas del norte de Dénia, un expediente que afecta a unas 3.500 propiedades y que, según las asociaciones, deja una centena de viviendas expuestas a la expropiación.

La “trampa” de los deslindes

El principal motivo de protesta de los vecinos sigue siendo el método empleado para fijar la línea del dominio público marítimo-terrestre. Rosa Marín denunció en agosto, en una entrevista con EL ESPAÑOL, que el deslinde se elaboró utilizando la situación de la playa tras los temporales, justo antes de que comenzaran las obras de regeneración.

“Sacan el deslinde en diciembre de 2022 usando los límites de donde llegaba el mar tras los temporales y, solo un mes después, inician la regeneración de la playa”, relató entonces. “Ahora la arena ha vuelto y las casas están a más de 100 metros del agua, pero el deslinde se aplica como si el mar siguiera en la puerta de los chalets”.

En Les Deveses, muchas de las viviendas afectadas fueron construidas hace más de un siglo, cuando la orilla estaba mucho más lejos. Marín insiste en que aquellas casas se levantaron conforme a la legalidad vigente en su momento y sin intención de invadir el dominio público. “Se hicieron lejos del agua, con dunas de por medio. No eran especuladores, eran pescadores y familias de clase media”, ha recordado.

Dejar de ser propietarios

La consecuencia más dolorosa para los afectados es la pérdida de la condición de propietario. Las viviendas incluidas en el dominio público pasan a régimen de concesión, una situación que los vecinos comparan con un despojo de su patrimonio.

“El dueño deja de ser dueño de su casa y pasa a ser concesionario porque el Ministerio así lo ha decidido”, denunció Marín. “Y cuando termine la concesión, el propietario tiene que derribar la casa y costeárselo él”.

El problema no se limita a los inmuebles que quedan dentro del dominio público. Las asociaciones calculan que cerca de 3.000 propiedades del frente litoral de Dénia quedan afectadas por las zonas de protección o de tránsito, con restricciones que condicionan reformas, obras e incluso el valor de venta de las viviendas.

“Si quieres cambiar una persiana o hacer más grande una ventana, necesitas autorización de Costas en tu propia casa”, explicó Rosa en agosto. “Automáticamente, el valor de la vivienda se reduce a la mitad porque ya no está libre de cargas”.

Nueva ley

Los vecinos han celebrado que el programa electoral del Partido Popular recoja la derogación de la actual Ley de Costas y la aprobación de una nueva normativa a nivel nacional. El programa electoral de las próximas elecciones del PP contempla una nueva ley “con reglas claras”, seguridad jurídica para quienes tienen negocios en el litoral y soluciones legales para los núcleos históricos.

Para las asociaciones de Dénia, ese compromiso es una señal de que su reivindicación ha entrado finalmente en la agenda política. “A veces cuesta mucho que se incluyan nuevas líneas de trabajo en los programas electorales”, ha reconocido Marín. “Por eso valoramos que el PP haya recogido la necesidad de cambiar una ley que está hundiendo a miles de familias”.

Los afectados reclaman que la futura norma garantice el respeto a la propiedad privada, tanto de viviendas como de negocios, y que dé una solución definitiva a los núcleos históricos construidos antes de la Ley de Costas de 1988. Entienden que esas edificaciones forman parte de un paisaje propio de la costa valenciana y que no pueden seguir tratándose como si hubieran nacido de una ocupación ilegal.

"Nos hunden anímicamente"

Detrás de los expedientes, los vecinos insisten en que hay vidas rotas. Rosa Marín contó hace meses cómo recibía llamadas de personas mayores llorando por la posibilidad de perder la casa de sus padres. “Es una sensación de pérdida total, de que no te escuchan y les da igual lo que te pase”, dijo entonces.

La presión económica, la incertidumbre jurídica y el miedo al derribo han terminado afectando también a la salud de muchos afectados. “Nos están afectando anímicamente; hay gente que ha empezado a tomar ansiolíticos porque no lo puede soportar e incluso hemos tenido algún caso de infarto”, relató la representante vecinal.

Ahora, tras el encuentro con Pérez Llorca, los vecinos esperan que las palabras se conviertan en medidas. Su petición se centra en que el Estado "deje de tratar como sospechosas" a familias que compraron, heredaron o construyeron sus casas hace décadas y que, según insisten, "solo piden que se les reconozca lo que la ley les garantizó cuando las adquirieron".