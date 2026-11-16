Diana Morant pide el voto para el PSOE en Alicante: "En las calles la gente pide otros 4 años de Pedro Sánchez"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, sigue este lunes con la campaña electoral del PSOE en Alicante con un desayuno informativo con la prensa celebrado en el hotel Meliá de la ciudad.

Durante el encuentro, Morant, junto a alcaldes del PSOE de la provincia como Rubén Alfaro y Toni Francés, ha desgranado con los periodistas las claves del programa socialista, ha hecho balance de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y su impacto en la provincia.

En declaraciones a la prensa, la ministra ha sostenido que el encuentro electoral tendrá lugar este fin de semana con "las máximas representaciones del partido y del Gobierno" pero sin confirmar la presencia de Pedro Sánchez.

Diana Morant en su encuentro con la prensa este lunes en Alicante. Laurine Maurice

La candidata socialista ha aprovechado también para lanzar el mensaje central de la apertura de campaña en Alicante: “En las calles la gente pide otros cuatro años de Pedro Sánchez”. Morant ha asegurado percibir “un ambiente de victoria” en la Comunidad Valenciana, comparable, según ha dicho, al de 2015, y ha pedido a la ciudadanía que “se fíe de la calle” por encima de las encuestas.

Vivienda, eje de la campaña

La vivienda ha ocupado el centro de su intervención. Morant ha afirmado que la próxima legislatura será “la legislatura de la vivienda” y ha señalado que, en Alicante, este asunto se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía y en “el mayor escándalo del PP de los últimos años”. La preocupación por el acceso a la vivienda es, efectivamente, el asunto que más inquieta a los alicantinos de cara al 29N, según recogía este lunes Información.

La dirigente socialista ha criticado la gestión del PP en la ciudad y ha asegurado que la primera promoción de vivienda pública construida en Alicante en 20 años acabó repartida, a su juicio, entre concejales, militantes y allegados del partido popular, en lugar de destinarse a personas con necesidades reales. “Esto es lo que ofrece el PP”, ha añadido.

Frente a ello, Morant ha defendido que el PSOE ofrece protección a las familias más allá de esta convocatoria electoral. Ha recordado la aprobación del denominado “derecho Maricarmen” en una comisión permanente, una medida que, según ha subrayado, demuestra que “sí se puede parar desahucios” y proteger a las personas mayores. En su opinión, el desahucio de Maricarmen “se podía haber parado”.

Morant también ha anunciado que, si Pedro Sánchez revalida la Presidencia del Gobierno, el PSOE irá “contra los fondos buitre” y contra quienes acumulan vivienda para especular con ella. La fórmula, ha explicado, será mediante impuestos, para que “no sea un negocio rentable” mantener pisos vacíos, destinarlos al alquiler turístico o cobrar precios inasumibles, y para que resulte más rentable alquilar a familias a precios asequibles.

“Lo que no podemos permitirnos es casas sin gente ni gente sin casas”, ha proclamado la ministra, recuperando el eslogan de las movilizaciones por la vivienda que se han sucedido en las últimas semanas en España. “Esto es lo que propone el PSOE, y lo propone también aquí, en la provincia de Alicante”, ha añadido.

Pensiones y aborto y derechos

Morant ha anunciado que el PSOE quiere llevar a la Constitución tanto el derecho al aborto como la protección de las pensiones. Respecto a estas últimas, ha argumentado que la reforma constitucional busca que los pensionistas “no tengan miedo” de perder su prestación cuando cambia el Gobierno.

La ministra ha acusado a los partidos de la derecha de haberse puesto “muy nerviosos” por esta propuesta y de votar repetidamente contra las subidas de las pensiones y contra la ley que vincula su revalorización al IPC. “El PSOE va más allá y quiere que se blinde en la Constitución”, ha defendido.

En su balance de los ocho años de Gobierno socialista, Morant ha destacado el aumento del empleo, la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo, la mejora de las pensiones —que, según ha afirmado, han pasado de cobrar 1.000 a 1.400 euros— y la subida del Salario Mínimo Interprofesional, con el compromiso de seguir aumentándolo.

"Parar a la ultraderecha"

La candidata ha pedido una "movilización histórica" el 29 de noviembre y ha asegurado que, si se alcanza una participación cercana al 75%, el PSOE podrá “plantar cara a la ultraderecha”, como ocurrió, a su juicio, en Brasil con Lula da Silva o en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

“Podemos decirles no a los Bolsonaros, podemos decirles no a nuestros Trumps, al PP y a Vox, que nos proponen una involución”, ha afirmado Morant. La dirigente socialista ha contrapuesto a Carlos Mazón y Santiago Abascal con Pedro Sánchez, al que ha presentado como garantía de paz, bienestar y defensa de las familias frente a “los negacionistas de la ciencia, de la violencia de género” y “los hombres de la guerra”.

Diana Morant, junto a alcaldes y otros miembros del Partido Socialista en la provincia de Alicante. Laurine Maurice

Morant ha hecho también referencia a las movilizaciones históricas registradas en la Comunidad Valenciana contra el Gobierno de Carlos Mazón, así como a las protestas educativas y por la vivienda. “Mientras la gente veía cómo los del PP se quedaban con les naus, yo le digo a Sánchez que en la Comunidad Valenciana se respira un ambiente de victoria como en 2015”, ha asegurado.

Preguntada por el CIS, la única encuesta que, según Morant, sitúa al PSOE como ganador, la ministra ha defendido que se trata de un organismo público que entrega todos sus datos y ha recordado que fue “el único que acertó” en las elecciones de 2023. Su intervención llega en un contexto en el que otros sondeos, como el de SocioMétrica recogido por EL ESPAÑOL, otorgan al PP una probabilidad muy alta de ser la fuerza más votada y de obtener más escaños el 29N.

“Las encuestas a veces son realidades y a veces son intenciones”, ha concluido Morant. “Yo respiro en las calles una necesidad de que continúe Pedro Sánchez en el Gobierno, con políticas más valientes si cabe”.

La polémica con Pablo Ruz

Morant también ha respondido a la polémica generada por llamar “pecho paloma” al alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante un mitin en Elda. La expresión provocó una protesta del alcalde y una petición del PP para que la ministra rectificara y pidiera disculpas públicamente.

La dirigente socialista ha insistido en que no tuvo ninguna intención homófoba y ha explicado que se refería a que “a los hombres les gusta mucho decirnos a las mujeres lo que podemos y lo que no podemos hacer”. Ha añadido que, según ella, es el PP el partido que promueve terapias de conversión y ha rematado: “Las mujeres estamos hartas de estos hombres de pecho hinchado que nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer”.

La campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre comenzó oficialmente esta semana, y Alicante se ha convertido en uno de los escenarios centrales del PSOE en la Comunidad Valenciana.