La huelga general deja un seguimiento dividido en Alicante: "Ni la izquierda ni la derecha van a solucionar nada"

14 años después de la última huelga general convocada, el 11 de noviembre, UGT y CCOO, con el respaldo de organizaciones como CNT, CGT y el Sindicato de Inquilinas, llamaron a los españoles a volver a las calles y no acudir al trabajo "para reclamar mejoras en el ámbito social y laboral", poniendo el foco en el acceso a la vivienda y la subida del coste de vida.

A falta aún de cerrar los datos oficiales, Comisiones Obreras y UGT han cifrado en torno al 60% el seguimiento de la huelga general en la Comunitat Valenciana. La patronal CEV, por su parte, lo rebaja al 2,5% y sostiene que la actividad laboral se desarrolla con normalidad.

Entre ambas cifras se sitúa la jornada de este miércoles en Alicante, marcada por piquetes informativos, tensiones puntuales y una movilización que los convocantes vinculan al acceso a la vivienda, los salarios y el coste de la vida.

En la Universidad de Alicante, miembros de CGT se han situado desde las 7.30 de la mañana en los accesos al campus para informar a profesores y estudiantes. Media hora después, un grupo de CCOO ha comenzado a repartir octavillas en el interior. Entre vehículos que se detienen y otros que continúan su camino, los sindicalistas han tratado de explicar los motivos de la convocatoria.

La vivienda ocupa un lugar central en el discurso de los integrantes de CGT, quienes confiesan a EL ESPAÑOL que consideran que las dificultades para acceder a un hogar "afectan de forma transversal a la clase trabajadora" y rechazan que sus reivindicaciones puedan reducirse a una disputa entre partidos.

Desde primera hora, explican, se han distribuido por distintas entradas junto con un grupo de estudiantes organizados. En el acceso próximo a la zona deportiva, el paso de los coches dificulta las conversaciones y los vehículos que llegan por detrás limitan el tiempo disponible para detenerse y escuchar.

"Política" no "partidista"

La controversia sobre el momento elegido para convocar la huelga también llega a los piquetes. Preguntados por quienes vinculan la protesta al contexto electoral, los miembros de CGT distinguen entre una movilización política y una partidista.

«La vida en general es política y, efectivamente, una huelga es política», sostiene uno de los entrevistados. A su juicio, las reivindicaciones responden a problemas estructurales que no resuelven los partidos institucionales, "ni desde la derecha ni desde la izquierda".

El sindicalista admite que puede haber quienes intenten obtener rédito de la convocatoria, pero defiende que participan movimientos sociales y organizaciones que no se identifican con esas estrategias. Sobre las críticas a los sindicatos mayoritarios, considera que son cuestiones que deben debatirse dentro del propio movimiento obrero.

Octavillas y algún insulto

En el interior del campus, los integrantes de CCOO sitúan el inicio de su actividad a las ocho de la mañana. Según relatan, aprovechan las paradas de los vehículos en un paso de peatones para acercar la información a sus ocupantes.

La recepción, aseguran, es generalmente buena, aunque también se encuentran con conductores que no quieren detenerse. Los entrevistados cuentan que desde un coche les han llamado "asesinos" y que su ocupante les ha advertido de que "se quedaba con sus caras". Lo describen como un episodio aislado.

También rechazan las acusaciones de actuar por intereses partidistas o por la financiación de las organizaciones sindicales. Uno de los participantes responde a quienes les llaman "pesebreros" devolviendo el reproche: "Ellos son pesebreros de la patronal".

Preocupación por los jóvenes

Entre quienes reparten información con CCOO figura un profesor de la Universidad que expresa su preocupación por el interés que percibe entre los estudiantes más jóvenes. "Los de 20 o 21 años parece que no les interesa, lo que es muy grave", afirma, en una valoración personal sobre las conversaciones de la mañana.

El docente explica que ha recurrido al futuro de las pensiones para intentar implicarlos: "Vas a tener que trabajar hasta los 90 y vas a querer tener pensión", recuerda haberle dicho a alguno.

Dos detenidos

A lo largo de la mañana, sindicatos de vivienda han organizado piquetes en puntos estratégicos de la ciudad, llegando a parar un camión de Amazon. También intentaron bloquear la rotonda de Decathlon de Alicante, acto en el que la Policía ha protagonizado un enfrentamiento con los manifestantes y detuvieron a uno de ellos por atentado contra la autoridad, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Alicante a EL ESPAÑOL.

Durante otro piquete en la Avenida de Denia, la policía también detuvo a una manifestante por resistencia a la autoridad.

Dos lecturas del paro

La distancia entre las cifras sindicales y las empresariales condiciona la lectura de la jornada. CCOO-PV y UGT-PV han defendido un seguimiento de alrededor del 60%, aunque reconocen que es desigual según sectores, salarios, edad de las plantillas y grado de implantación sindical; en la provincia, sitúan la recogida de residuos en torno al 60% y los servicios en torno al 50%.

La CEV, en cambio, estima un seguimiento del 2,57% en la Comunitat Valenciana en las primeras horas y sostiene que la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a sus puestos. La patronal aclara que se trata de un primer balance, pendiente de actualización a lo largo del día, y que el comercio aún no había iniciado de forma generalizada su actividad cuando recopiló los datos.

Por su parte, la primera evaluación del seguimiento de la huelga general en el sector hotelero y alojamiento turístico refleja un 0,20 % de impacto en la Comunitat Valenciana. Según Hosbec, no se han reportado incidencias y todo el servicio se está prestando con normalidad.

En la Universidad de Alicante, CCOO ha señalado una participación superior al 75%, una cifra que contrasta con la percepción recogida por algunos piquetes sobre la menor implicación de parte del alumnado. La jornada, por tanto, deja una imagen de huelga con apoyos desiguales entre una fortaleza en algunos sectores y centros, pero una discusión en su alcance global y objeto de dos relatos enfrentados sobre su seguimiento.