Gema busca a su hermana gemela "robada" al nacer en Alicante: "El Gobierno de Sánchez no ha hecho nada"

44 años. Es el tiempo que ha pasado desde que el 5 de mayo de 1982 Gema y Raquel Armero nacieron "sanas y bonitas" en una clínica de Alicante. Lo que no imaginaba Vicenta, la madre de las hermanas, era que unas horas después iba a despedirse de Raquel para siempre.

Entre indicaciones sanitarias confusas, la entrega de un bebé distinto y moribundo, su entierro y un apoyo institucional inexistente, la familia vivió durante décadas con la certeza de que Raquel fue robada. Una sospecha que ha dejado de serlo para convertirse en certeza en 2012.

Tras una larga batalla, su familia exhumó en ese año los restos de la bebé que les habían entregado como si fuera su hermana y el ADN confirmó que no tenía relación biológica con ellos. Trece años después, Gema sigue sin saber dónde está su gemela y denuncia que la Justicia y los Gobiernos han abandonado su caso.

“Yo he crecido con el llanto de mi madre, con el llanto de mis tías, con la incertidumbre. Salgo a la calle y siempre miro a ver si alguien se parece a mí”, relata Gema en una conversación con EL ESPAÑOL.

En Alicante, el caso de los bebés robados a vuelto a resurgir este 2026 tras la exhumación de los restos de un presunto bebé robado en el cementerio municipal.

Tras unos trabajos realizados en octubre de este año, se ha conocido que los datos de los enterramientos de la fosa común no coinciden con los registros oficiales en el cementerio. En julio de 2025, catorce familias presentaron una denuncia por presuntos casos de bebés robados a través de la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA), quien estima que figuran 8.000 bebés y fetos enterrados en fosas comunes del cementerio de Alicante.

Las catorce denuncias que surgen tras la sospecha de los padres a que sus hijos no fueron enterrados tras haber fallecido presuntamente después del parto. Hasta la fecha, se han realizado cuatro exhumaciones. En uno de los féretros, se han encontrado ladrillos; en otro, un brazo de adulto, en otro no se han encontrado restos y en el caso de la hermana de Gema, unos restos que no coinciden genéticamente con su hermana gemela.

Idénticas

La madre de las gemelas, Vicenta, ingresó el 5 de mayo de 1982 en una clínica de la capital alicantina para dar a luz a su tercer hijo. Según su relato, tras un parto rápido fue sedada "pese a encontrarse perfectamente" y, cuando despertó, una profesional le comunicó que había tenido dos niñas “preciosas” e “idénticas”.

“Mi madre no llegó a vernos. Le dijeron que estábamos en las incubadoras porque éramos gemelas”, cuenta Gema. Al día siguiente, asegura, un pediatra les comunicó que una de las recién nacidas tenía un soplo en el corazón. Esa misma noche, sobre las 21.30, dos personas se acercaron a la habitación de Vicenta con una bebé en brazos.

“Le dijeron: ‘Señora Vicenta, despídase de la nena porque se está poniendo muy malita y nos la tenemos que llevar a Madrid’”, relata Gema. A su juicio, el traslado carecía de sentido ya que el Hospital General de Alicante estaba a pocos metros de la clínica.

Al día siguiente, la clínica dio el alta a Vicenta con Gema y le indicó que recibiría noticias desde Madrid. Días después, su padre viajó a la capital para recoger a la otra bebé, que llegó a Alicante en un estado "muy grave".

“Le entregaron una niña con un cateterismo realizado y una sonda de oxígeno. Cuando llegó a casa estaba agonizando”, afirma Gema. Su madre acudió de nuevo a la clínica y, según su relato, un pediatra certificó el fallecimiento en el propio hall del centro. “Le dijeron: ‘Llévesela a su casa y vélela, que la mortuoria pasará a recogerla’”.

"No era mi hermana"

La familia enterró a la pequeña en una fosa común del cementerio de Alicante, pese a que, según Gema, su madre disponía de nicho propio y de un seguro que cubría el sepelio. Pero las dudas no desaparecieron.

Al entierro asistió la hermana mayor de Gema, Miriam quien tenía 8 años entonces y resultó ser de gran ayuda el día de la exhumación para localizar la fosa y el lugar exacto en el que fue enterrada la bebé.

“Mi madre veló a esa bebé toda la noche y la comparó conmigo. Yo tenía 48 horas; ese bebé tenía unos siete o diez días. Yo soy rubia, de piel blanca, y ella era morena”, explica Gema. “Mi madre decía que no era su hija, pero ¿quién era ella para dudar de un facultativo?”.

En 2012, cuando comenzaron a salir a la luz los primeros casos de presuntos bebés robados España y tras escuchar hablar de la primera exhumación judicial en España por un caso de bebé robado en el cementerio de Alicante en mayo de ese año, Gema convenció a su madre de denunciar.

La familia contaba, además, con un elemento decisivo como el vestido que Vicenta había cosido a mano para sus dos hijas y que la bebé llevaba puesto cuando fue enterrada.

Restos del catéter y el tubo, junto con el vestido cosido a mano que llevaba la bebé el día del entierro. Cedida

El 13 de diciembre de 2012, tras 21 días de excavaciones, exhumaron el cuerpo. “Salió entero, con el vestido, el catéter y el tubo”, recuerda Gema. Las pruebas de ADN realizadas posteriormente, según relata, descartaron cualquier vínculo biológico entre los restos y sus padres, su hermano o ella misma.

“Nos dijeron que ese bebé no era hija de mis padres ni hermana mía. Lo habíamos enterrado nosotros, pero no era nuestra hermana”, afirma.

Una investigación paralizada

Tras la exhumación se abrió una investigación judicial. Gema asegura que declararon el ginecólogo, la matrona y el pediatra que certificó la muerte, pero que el caso acabó estancado.

“Hicimos tres o cuatro recursos de apelación en la Audiencia Provincial de Alicante y los denegaron. No cierran el caso porque no pueden, de hecho reconocen que hay un delito. Pero ¿dónde está mi hermana?”, pregunta.

La familia Armero con Vicenta, madre de las gemelas, en el centro. Cedida

Gema denuncia que no se investiga el paradero de su gemela ni se coteja el ADN de la bebé enterrada con el banco de datos. “Ese bebé también tuvo que ser robado a otra madre. Queremos que pueda estar en un banco de ADN”, reclama.

Su padre falleció sin conocer la verdad. Su madre, mayor, sigue esperando respuestas. “Si es por la Justicia, creo que también va a fallecer sin saber dónde está su hija”, lamenta Gema.

“No ha habido ninguna mejora”

La búsqueda de Gema choca además, a su juicio, con un marco legal insuficiente. La Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce como víctimas a los niños y niñas sustraídos y adoptados sin el consentimiento legítimo y libre de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como a sus familias.

Sin embargo, la norma se refiere al periodo comprendido entre 1936 y 1978, y su aplicación a los casos posteriores, como el de Gema, nacida en 1982, sigue siendo objeto de controversia.

“Yo soy del 82 y es cuando más robaron bebés en España. Estamos en plena democracia y nos han dejado fuera de la ley”, denuncia Gema. “En todos esos años de Gobierno progresista, en el que se supone que han invertido en memoria histórica, no ha habido ninguna mejora para nosotros”.

La propia normativa prevé un banco estatal de ADN para víctimas, pero el acceso de las familias afectadas por presuntas sustracciones de recién nacidos está condicionado a que la denuncia haya sido admitida por los hechos contemplados en la ley. Asociaciones de afectados y expertos llevan años advirtiendo de que esa exigencia deja fuera a muchos casos, especialmente los ocurridos en democracia.

“Hace un par de meses me han inadmitido una demanda de amparo en el Constitucional. Es increíble: no tengo derechos”, afirma Gema.

Los periodistas y las redes

Gema reconoce que ha gastado “dinero en abogados” y que ha llevado su caso a laboratorios internacionales. Ahora confía en la presión pública para que alguien reconozca a su hermana.

“Los únicos recursos que me quedan son la televisión, los periodistas y las redes sociales”, dice. “Si vieras toda la investigación que llevo hecha durante 13 años… Tengo documentos, fotografías, el expediente de la exhumación”.

Su mensaje va dirigido, sobre todo, a quien pueda ser su hermana: “Me encantaría que un día me encontrara. Y cuando me encuentre, necesitaré de todos vosotros, la prensa para hacerlo público”.

Mientras tanto, la familia sigue llevando flores a la tumba de la bebé que enterraron creyendo que era suya. “Durante 30 años fuimos a llorarla pensando que era nuestra hermana. Sabiendo que no lo era, seguimos yendo, porque era el bebé al que habíamos dado sepultura”, concluye Gema. “Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está mi hermana?”.