La joven víctima de una agresión en un colegio respira tras el juicio: "Me han dicho que me lo había inventado"

Casi un año después de que su caso saliera a la luz, la adolescente de 15 años que denunció una agresión sufrida cuando cursaba 3.º de ESO en un colegio concertado de Alicante, ha vivido este miércoles 4 de noviembre el juicio por los hechos.

La menor y su madre se muestran más tranquilas tras conocer las medidas impuestas a los dos menores responsables, aunque siguen reclamando que la protección no dependa solo de un papel.

"Han sido 353 días horribles", resume la madre, que asegura haber vivido el último año con "el miedo en el cuerpo". El juicio se celebró este miércoles y, según relata la familia, los dos menores asumieron su responsabilidad en los hechos.

La medida impuesta es de un año de libertad vigilada, con presentaciones periódicas ante el juzgado, trabajo en beneficio de la comunidad, cursos de reintegración social y una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la joven. También se ha fijado una indemnización de 1.200 euros por daños morales, una cantidad que la madre considera "simbólica" frente a lo vivido.

"Su presencia me incomoda"

Durante este año, la joven ha tenido que seguir acudiendo al mismo centro que uno de los agresores. "Estaba muy agobiada, tenía que estar siempre alerta para no cruzármelo. Aunque no lo viese, su presencia me incomodaba", relata la joven en una conversación con EL ESPAÑOL.

La familia explica que, para evitar los encuentros, la menor era acompañada por un profesor en los cambios de clase y en las entradas y salidas del colegio. "Ahora queremos que a él lo vigilen y que mi hija pueda ir por todos lados", reclama la madre, quien asegura que la directora se ha mostrado dispuesta a revisar las medidas tras el fallo.

La orden de alejamiento de 200 metros también deberá aplicarse fuera del recinto escolar. "Si mi hija entra al McDonald's y está él, él tiene que irse. Y si no se va, hay que llamar a la policía", explica la madre, quien valora especialmente esa medida: "Tenerlo pasando por delante a medio metro o metro y medio me revolvía todo. Era todos los días".

"Me lo había inventado"

La joven recuerda que, además de la agresión, ha tenido que aguantar comentarios y preguntas durante todo este curso. "Gente que me ha preguntado por curiosidad y gente que lo ha hecho para hacerme daño", cuenta. "Han llegado a decirme que me lo había inventado".

La adolescente asegura que ha contado con el apoyo de dos amigas, pero que no ha sentido lo mismo por parte del profesorado. "Por parte de los profesores, absolutamente nada. Empatía, nada. No se preocuparon nada", lamenta.

Su madre va más allá y denuncia lo que describe como "bullying por parte de profesores". Cuenta que llegaron a hacer bromas de mal gusto relacionadas con el caso y que la familia nunca ha recibido una disculpa del centro. "Cuando mi hija hace algo mal, me lo comunican. Pero no he escuchado una disculpa del establecimiento, ni la espero a estas alturas", afirma.

Un año marcado por la denuncia

Los hechos se remontan al 18 de noviembre de 2025. Según el relato de la menor, recogido entonces por este periódico, la agresión comenzó presuntamente en los baños del colegio, donde dos compañeros la agarraron del cuello, la escupieron y bloquearon la puerta. Después, ya en la vía pública, la golpearon, le quitaron un zapato, registraron su mochila y, según el relato y el parte médico, le lanzaron heces de perro a la cara cerca de la parada de TRAM de La Goteta.

El parte de lesiones calificó los hechos de graves y recomendó atención psicológica. La joven denunció ante el Grupo de Menores de la Policía y solicitó una orden de alejamiento por miedo a represalias.

El colegio mantuvo entonces que la agresión se había producido fuera del centro y que había aplicado las medidas correctoras previstas en su reglamento. La dirección también confirmó que se habían adoptado medidas que afectaban a la propia víctima, como que no fuera sola al baño o que circulara por determinadas zonas, algo que la familia vivió como un aislamiento.

La repercusión del caso

La publicación del caso tuvo una repercusión enorme. El vídeo difundido por EL ESPAÑOL superó los tres millones de visualizaciones y la madre recuerda que el colegio llegó a "cerrar temporalmente su web" por el volumen de correos y mensajes recibidos. "Tuvo que cerrar la web por las constantes acusaciones al colegio. Fue una cosa increíble".

La madre defiende haber llevado el caso a las redes para que no quedara en silencio. "Hay cosas que la gente se calla. Desde el principio quise sacar esto a la luz para que le sirviera a ella y a todos los que están en esta situación", explica.

"No estamos tranquilas"

A pesar del alivio tras el juicio, la familia no da por cerrado el caso. "Me alegran las medidas que se han tomado y lo que han puesto en papel, pero ahora queremos verlo en la práctica", advierte la madre. "Una parte de mí está tranquila, pero otra no".

La adolescente tiene todavía siete meses por delante en el colegio antes de acabar 4.º de ESO. Después quiere estudiar un ciclo de Formación Profesional, aunque todavía no tiene claro cuál. "Creo que va a seguir igual, porque el colegio no ha cambiado conmigo", valora la joven.

Su madre pide, sobre todo, que la condena sirva para algo más que para cerrar un expediente. "Este correctivo es para las dos partes: para ellos, para que se piensen lo que han hecho, y para que ella vea que no conviene meterse en problemas. Pero no es suficiente. Solo quiero que mi hija pueda ir tranquila por donde quiera", concluye.