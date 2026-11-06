Anulan la condena a la hermana del exalcalde de Santa Pola por abrir una clínica privada en un edificio público

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón a la defensa y ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante el 13 de mayo de 2025 en el conocido como caso Gran Alacant.

La resolución, la 345/2026, de 3 de noviembre, absuelve a Pilar Zaragoza Fernández de todos los cargos y reduce de forma sustancial la condena impuesta a su pareja, Jorge Perelló Almiñana, exconcejal de Personal del Ayuntamiento de Santa Pola.

El Tribunal estima íntegramente su recurso de apelación, anula las penas de prisión, multa e inhabilitación que le habían sido impuestas y deja sin efecto las medidas cautelares que afectaban a su persona o patrimonio.

La Audiencia Provincial de Alicante la había condenado, como cómplice de un delito continuado de cohecho, a dos años y tres meses de prisión, nueve meses de multa y seis años de inhabilitación. Con la nueva sentencia, desaparece cualquier condena en su contra.

El caso

El caso Gran Alacant se refiere a la instalación y funcionamiento de una clínica privada, gestionada por Gran Alacant SL, en un edificio público de Santa Pola. Según la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Alicante, el exalcalde Miguel Zaragoza, del Partido Popular y el exconcejal Jorge Perelló permitieron que la clínica utilizara las instalaciones municipales sin pagar alquiler, suministros ni otras obligaciones contractuales.

El Tribunal entendió que ambos cargos públicos actuaron junto a los responsables de la clínica para obtener provecho mediante la contratación de personas afines. Entre ellas estaba Pilar Zaragoza, hermana del exalcalde y pareja del exconcejal Perelló, que figuraba como trabajadora del centro pese a haber dejado de acudir a su puesto sin justificación, mientras la empresa seguía abonándole el salario.

Menos pena para Perelló

Jorge Perelló Almiñana también obtiene un cambio relevante en su situación jurídica. El TSJCV le absuelve del delito continuado de cohecho, por el que había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión, dieciocho meses de multa y ocho años de inhabilitación.

Asimismo, queda exonerado de la obligación de indemnizar solidariamente al Ayuntamiento de Santa Pola con 109.371,96 euros, cantidad que ahora deja de exigirse. La única condena que se mantiene es la relativa a prevaricación en concurso con fraude, cuya pena queda fijada en dos años de prisión, el mínimo legal previsto.

La defensa, ejercida por Víctor M. Soriano i Piqueras, socio director de Soriano i Piqueras, había sostenido desde el inicio que no existía el elemento esencial del cohecho: la dádiva o retribución. El Tribunal Superior ha acogido esa tesis.

Sin embargo, la condena a seis años y medio de cárcel al exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza por un delito continuado de prevaricación en concurso con fraude y otro de cohecho por permitir que una clínica privada trabajase en unas instalaciones públicas, sigue intacta.

Por qué se desestima

En la sentencia de mayo de 2025, Pilar Zaragoza fue condenada como cómplice de un delito continuado de cohecho. La pena fue de dos años y tres meses de prisión, además de una multa de nueve meses y seis años de inhabilitación.

La Audiencia consideró en ese momento que su situación laboral era parte del beneficio obtenido por los responsables municipales a cambio de permitir el uso gratuito del espacio público por la clínica.

En la sentencia de 2025 también figura que Pilar Zaragoza, trabajadora de la clínica, dejó de acudir sin causa justificada a su puesto de trabajo "consciente de que ninguna consecuencia negativa sufriría por ello". De hecho, la empresa siguió pagando su salario íntegro "a cambio de que no se les exigiera el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales", recoge la resolución judicial.

En la actual sentencia, sin embargo, la Sala asegura que la contratación de personal destinada al consultorio de la Seguridad Social de Gran Alacant pudo ser irregular, pero no comportó ningún pago, beneficio o retribución para los responsables municipales. Sin esa contraprestación, entiende el Tribunal, no puede mantenerse la condena por cohecho.

La sentencia señala que no es posible apreciar “esa retribución que exige el tipo, la dádiva”, elemento indispensable para que el delito exista. Por ello, la absolución se extiende a las cinco personas y a la sociedad que habían sido condenadas por cohecho en primera instancia.

La indemnización, anulada

La revocación también afecta a la responsabilidad civil. La indemnización de 109.371,96 euros se apoyaba en una liquidación municipal que la jurisdicción contencioso-administrativa ya había anulado en 2021.

El TSJCV recuerda que el órgano penal no puede dar eficacia a un acuerdo al que ya se ha privado de valor en otra jurisdicción. Por eso, elimina por completo la condena indemnizatoria impuesta en la instancia anterior.

La posición de la defensa

Víctor M. Soriano i Piqueras ha valorado la resolución como el reconocimiento de la tesis mantenida por la defensa durante todo el procedimiento: “El Tribunal Superior ha dicho con claridad lo que sostuvimos desde el primer día: no hubo cohecho, porque nunca existió dádiva alguna, que es el elemento esencial de ese delito”.

El abogado ha añadido que Pilar Zaragoza sale absuelta “después de casi diez años de proceso” y que Jorge Perelló ve desaparecer “la condena más grave y una indemnización de más de cien mil euros”. Respecto de la condena que permanece, la defensa estudia recurrirla ante el Tribunal Supremo.