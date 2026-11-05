Condenan a un hombre de 77 años a un año y nueve meses de cárcel por agredir sexualmente a su empleada de hogar

Un septuagenario de 77 años ha aceptado una pena de un año y nueve meses de cárcel tras reconocer que agredió sexualmente a una trabajadora del hogar que había contratado para realizar labores de limpieza en su casa de San Vicente del Raspeig, en Alicante.

La relación laboral comenzó el 6 de abril de 2024, después de que ambos se conocieran por internet. La víctima, de origen rumano, fue contratada para desempeñar tareas domésticas en la vivienda del acusado.

Según la acusación fiscal, desde su primer día de trabajo el hombre llevó a cabo tocamientos reiterados contra la mujer e intentó besarla en varias ocasiones, aunque esta se negó de forma clara. Ante esa situación, la trabajadora dejó el empleo el 16 de mayo, poco más de un mes después de incorporarse.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal pedía para el acusado siete años y tres meses de prisión por un delito de agresión sexual y otro de acoso sexual. Sin embargo, el hombre admitió los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad cuando estaba previsto el inicio del juicio, celebrado este jueves ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.

El tribunal dictó sentencia condenatoria de forma oral y acordó suspender la pena de prisión durante tres años, siempre que el condenado no cometa nuevos delitos. Además, deberá abonar 7.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

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