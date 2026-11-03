La fachada de la Audiencia de Alicante en imagen de archivo. Archivo

Condenan a un hombre de 45 años por agredir sexualmente a una adolescente que cuidaba a su hijo

La Audiencia de Alicante ha dictado una condena firme de un año de prisión contra un varón de 45 años por un delito de agresión sexual contra una chica de 16 años, que había sido contratada para cuidar de su hijo, según informa Efe.

Los hechos sucedieron la mañana del 15 de mayo de 2022, tras una noche en la que la menor pernoctó en la vivienda del condenado, situada en Novelda (Alicante). Según recoge la resolución, el hombre se aproximó a ella cuando estaba en la cocina y la besó en la boca sin su consentimiento.

La adolescente se trasladó al salón-comedor para alejarse, pero el acusado la siguió. Una vez allí, se colocó a su espalda, le tocó los pechos y la sentó sobre sus rodillas, conducta que cesó cuando la víctima consiguió apartarse.

Tras relatar lo ocurrido a sus familiares, estos presentaron una denuncia ante las autoridades.

La sentencia impone, además de la pena privativa de libertad, una orden de alejamiento de más de 500 metros respecto de la menor durante cinco años y tres años de libertad vigilada. El tribunal también obliga al condenado, de nacionalidad ecuatoriana, a abonar 1.000 euros a la adolescente en concepto de indemnización por los daños morales sufridos.

La decisión judicial es firme y no admite recurso.

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