El campo alicantino suspende la tractorada de Madrid por el grave accidente ferroviario producido en Urda

ASAJA Alicante ha confirmado la suspensión de la “gran tractorada” convocada este miércoles en Madrid, prevista para reclamar soluciones frente a la crisis de rentabilidad del sector agrario. La decisión, adoptada junto a COAG y Unión de Uniones, responde al grave accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y se ha tomado “en señal de duelo y respeto” por las víctimas.

La movilización estaba convocada para este 28 de octubre bajo el lema “Por un campo con futuro” y pretendía llevar a Madrid las demandas de agricultores y ganaderos de toda España. Sin embargo, tras el choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en la provincia de Toledo, las tres organizaciones agrarias decidieron desconvocar la protesta y aplazar sus acciones reivindicativas.

“Teníamos muchas ganas de protestar y de reivindicar y de pedir soluciones estructurales para el campo, pero es un día muy malo, ha habido un accidente extraordinario y no podemos hacer otra cosa que dejarlo”, ha explicado Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante. La organización ha trasladado su pésame a las familias de las víctimas y su apoyo a las personas afectadas.

En lugar de la marcha reivindicativa, los agricultores ya concentrados en Madrid han guardado cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas.

200 alicantinos en Madrid

Desde ASAJA Alicante se ha informado de que más de 200 agricultores de la provincia se habían desplazado a la capital en autobuses y vehículos particulares para participar en la movilización.

La convocatoria nacional contemplaba la llegada de unos 500 tractores distribuidos en cinco columnas desde distintos puntos de España. Aunque la protesta quedó suspendida, los organizadores subrayaron que se trata de un aplazamiento y no de una cancelación definitiva.

“El campo no aguanta más”

Pese a la suspensión, ASAJA Alicante ha querido dejar claro que los problemas que motivaban la tractorada siguen plenamente vigentes. Espinosa ha calificado la situación del sector como una “crisis estructural” y una “crisis de rentabilidad”, y ha reclamado un plan de choque para hacer frente al encarecimiento de los costes de producción.

Entre las principales preocupaciones del sector figuran el precio del gasóleo, el coste de la mano de obra, los fertilizantes y el agua de riego. Para el secretario técnico de ASAJA Alicante, la combinación de estos factores es “absolutamente insostenible” y puede conducir a la ruina y al abandono de explotaciones.

Madrid y Bruselas

La organización agraria ha anunciado que volverá a reclamar soluciones tanto al Gobierno central como a la Unión Europea. Espinosa ha anticipado que el sector podría regresar a Madrid “la semana que viene” o, como máximo, dentro de diez días, y que también habrá que volver a Bruselas.

Entre las demandas está un mayor apoyo a los ingresos de los agricultores, medidas frente a la escalada de costes y respuestas a la competencia de productos procedentes de terceros países, como Marruecos y Egipto, durante las campañas españolas. Según Espinosa, esta competencia hunde los precios y resulta difícil de compensar porque algunos productos fitosanitarios utilizados en esos países llevan décadas prohibidos en la Unión Europea.

Un aplazamiento

Las organizaciones convocantes han insistido en que las reivindicaciones agrarias quedan aplazadas, no retiradas. La movilización buscaba, entre otros objetivos, un plan de choque frente a los costes de producción, el gasóleo profesional agrario, precios justos, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y una PAC fuerte y suficientemente financiada.

“Esperamos que sea pronto porque tenemos muchas ganas”, ha concluido Espinosa, quien ha advertido de que, sin medidas estructurales, el riesgo para el futuro del campo español sigue siendo la pérdida de un sector alimentario estratégico.