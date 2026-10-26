Enric Serrano, policía, sobre cómo actuar en danas: "La gente piensa que tiene tiempo, pero los parkings son trampas"

Las inundaciones provocadas por la dana Adam en la provincia de Alicante y en Valencia han vuelto a poner el foco en los peligros de las lluvias torrenciales y la importancia de adoptar medidas de seguridad en caso de emergencia para evitar tragedias como las que se produjeron en 2024.

Entre las decisiones que pueden convertir una situación de riesgo en una emergencia mortal está intentar rescatar el coche del garaje cuando el agua ya comienza a entrar, movimiento fatal que provocó la muerte de múltiples víctimas en la dana de Valencia.

Enric Serrano, policía y divulgador en redes sociales a través de la cuenta Policía de Corazón, ha lanzado una advertencia clara avisando de que los aparcamientos subterráneos pueden convertirse en trampas en cuestión de minutos.

"Cuando empieza a entrar agua, mucha gente piensa que todavía tiene tiempo y baja al garaje para intentar sacar su coche", explica el agente en un vídeo difundido en redes sociales.

Sin embargo, el agua puede avanzar rápidamente por las rampas de acceso y anegar las plantas inferiores antes de que quienes han bajado puedan regresar a una zona segura.

"En cuestión de minutos, una salida que parecía segura puede dejar de serlo y, cuando quieras salir, puede que ya sea demasiado tarde", advierte Serrano.

La advertencia recuerda a una de las consecuencias más trágicas de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, cuando casi la mitad (103) de las 218 víctimas mortales contabilizadas en fueron halladas en aparcamientos, sótanos y en sus propias viviendas.

La prioridad debe ser mantenerse en un lugar seguro y, cuando sea necesario, dirigirse a zonas elevadas siguiendo las indicaciones oficiales. Tampoco se debe atravesar una zona inundada a pie o en coche, ya que la profundidad del agua y el estado del terreno pueden resultar engañosos. Ni acudir a la playa en días de temporal, ya que puede ser fatal debido al oleaje, como fue el caso de dos de las seis víctimas que causó la dana Adam.

La tragedia evidenció el peligro que entrañan los espacios situados por debajo del nivel de la calle cuando las lluvias provocan inundaciones repentinas y las nuevas inundaciones han vuelto a activar las alarmas y a marcar en rojo los lugares donde el agua puede acumularse con rapidez, bloquear las salidas y dificultar la evacuación.

El consejo de Serrano es evitar los garajes y los sótanos si existe riesgo de que entre agua, alejarse de las zonas bajas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. No se debe esperar a comprobar cuánto ha subido el nivel ni bajar "un momento" para intentar salvar el vehículo.

"Si existe riesgo de inundación, no bajes a garajes ni sótanos", resume el policía, quien concluye recordando que "ningún coche vale más que una vida".