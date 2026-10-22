Un juez tumba una designación "a dedo" en la Guardia Civil y AUGC Alicante celebra "el fin del enchufismo"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha celebrado "el fin del enchufismo" en la Guardia Civil después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anule el proceso de selección para el periodo de preparación de un examen en el que el cuerpo había designado para una de las plazas a un agente que carecía de los requisitos mínimos exigidos frente a una de las afiliadas de AUGC destinada en la Comandancia de Alicante que cumplía las exigencias.

La delegación de la asociación en Alicante ha indicado que con esta sentencia logra "un nuevo e histórico triunfo judicial frente a las prácticas de nepotismo y arbitrariedad interna que, de manera sistemática, debilitan la transparencia en el Cuerpo".

En contraste, la afiliada de AUGC que optaba al periodo de preparación del examen previo del XXV Curso Básico de Gestión Económica y Técnica cumplía los requisitos y poseía un reconocido baremo de 7,43387 puntos, siendo "relegada injustamente en favor de este criterio arbitrario".

Según han afirmado, el guardia seleccionado no se encontraba destinado ni en comisión de servicio en ninguna de las unidades requeridas, contando además con un baremo de cero puntos.

Desde AUGC han denunciado públicamente que este caso es "un síntoma alarmante del enchufismo y la falta de transparencia que todavía imperan en determinados ámbitos de la gestión de personal de la Guardia Civil".

El TSJM recuerda a la Administración en los fundamentos de derecho que las bases de las convocatorias son la Ley del concurso y vinculan por igual tanto a los aspirantes como a los propios órganos selectivos, impidiendo que se actúe al margen de la legalidad para favorecer a determinados perfiles afines.

El fallo judicial obliga a la Guardia Civil a retrotraer el proceso selectivo, reconociendo el derecho de la demandante a ser designada como aspirante y ordenando que sea convocada directamente al próximo curso que se celebre, con plenos efectos administrativos y económicos retroactivos.

Además, el Tribunal impone una condena en costas a la Administración, "con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, que ven como una y otra vez deben hacer frente a los gastos ocasionados por la gestión en la Guardia Civil", han concluido desde AUGC.