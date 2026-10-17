Un hombre muere tras quedar atrapado por una retroexcavadora en una planta de hormigón de Castalla

Un trabajador de 67 años ha fallecido este sábado tras quedar atrapado por una máquina tipo retroexcavadora que se volcó en una planta de hormigón situada junto a la CV-811, en Castalla.

El aviso se recibió a las 11.09 horas y, cuando llegó el SAMU, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El suceso se produjo en el kilómetro 0 de la CV-811, carretera de Castalla, en las instalaciones de una planta de hormigón. Según el parte de emergencias, el hombre quedó atrapado lateralmente después de que la máquina volcase.

Intervención de emergencias

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante desplazó al lugar una unidad de mando de jefatura (UMJ), una bomba rural pesada (BRP), un furgón de salvamentos varios (FSV) y efectivos del parque de Ibi: un sargento, un cabo y seis bomberos.

La intervención continuaba en curso a última hora de la mañana, mientras los equipos trabajaban en la zona del accidente. No se han registrado otras personas heridas.

Investigación del suceso

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) activó el SAMU y otros recursos sanitarios tras el aviso, aunque el equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre al llegar al lugar.

De momento, no está confirmado oficialmente si se trata de un accidente laboral. El parte informativo del Consorcio lo describe como un accidente ocurrido en una planta de hormigón, mientras que el CICU ha señalado que desconoce si la víctima se encontraba trabajando en el momento del suceso.

La edad del fallecido aparece como 67 años en el parte de los bomberos, aunque el aviso del CICU la sitúa en 68 años. La investigación deberá aclarar las circunstancias exactas del vuelco y confirmar la condición laboral de la víctima.