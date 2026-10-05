La Guardia Civil arresta a tres hombres con más de 720 gramos de cocaína en San Vicente del Raspeig

La Guardia Civil ha detenido en San Vicente del Raspeig a tres hombres, de 28, 31 y 38 años, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas después de localizar más de 720 gramos de cocaína ocultos en un vehículo.

La actuación se inició cuando agentes del área de investigación de la Guardia Civil del municipio realizaban labores de vigilancia en un punto en el que se habían detectado presuntas transacciones de pequeñas cantidades de estupefacientes.

Durante el dispositivo, los investigadores observaron a tres individuos situados en las inmediaciones, separados entre sí y comunicándose mediante gestos. Poco después, los sospechosos se reunieron y subieron a uno de los vehículos estacionados en la zona.

Ante estas circunstancias, los agentes procedieron a identificarlos y registraron el automóvil. En el interior encontraron varias bolsas ocultas con una sustancia blanca que, tras ser sometida a las pruebas correspondientes, dio positivo en cocaína.

En total, la Guardia Civil se incautó de más de 720 gramos de esta sustancia y arrestó a los tres hombres por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig, que decretó su puesta en libertad con cargos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.