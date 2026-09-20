Rubén Alfaro fija el combate del PSOE en las aulas y las alcaldías: "No vamos a permitir que nadie nos robe la ilusión"

El PSPV-PSOE ha clausurado su Conferencia Política en Alicante buscando una propuesta por parte de sus dirigentes y candidatos (los que han acudido durante el fin de semana a la UA) que ilusione a la ciudadanía y permita al partido ser alternativa de gobierno en la Generalitat. Algo nada fácil, ya que como explicaban algunos dirigentes fuera de micrófono, "no soplan buenos tiempos desde Madrid para conectar con la gente", haciéndose eco de las últimas encuestas y sondeos de intención de voto y la respuesta popular a la "nefasta gestión" de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este escenario la única respuesta posible es volcarse en el municipalismo. De este modo, en una jornada marcada por la necesidad de concretar compromisos y elevar el tono de la crítica frente al Ejecutivo autonómico de Juanfran Pérez Llorca, la figura de Rubén Alfaro, alcalde de Elda y secretario general provincial de Alicante, se ha erigido como el eje conector entre las bases locales y las aspiraciones del proyecto que encabeza la ministra Diana Morant como candidata a las elecciones de mayo de 2027 en la Comunitat.

Desde el estrado y tras la ronda de conclusiones, Alfaro ha desplegado un diagnóstico analítico sin concesiones sobre el mapa político valenciano. El dirigente alicantino ha contrapuesto el modelo socialista de "municipalismo cooperativo y útil" frente a lo que ha calificado como una deriva "caciquil y arbitraria" en la gestión de las corporaciones provinciales por parte del PP.

El análisis del alcalde de Elda ha trascendido la contienda partidista para situar el debate en la defensa institucional y la necesidad de articular una "alianza municipalista sólida que sirva de plataforma impulsora para llevar a Diana Morant al Palacio de la Generalitat". Alfaro ha defendido la urgencia de contar con un "gobierno decente en la administración autonómica que apoye la labor de los ayuntamientos".

Pero no por ello ha renunciado a la ideología. Alfaro ha denunciado la "batalla cultural" y los intentos de revisión histórica promovidos por la derecha y la ultraderecha a través de fakenews o "hechos alternativos". Para ello, el alcalde de Elda ha evocado con firmeza la figura de Federico García Lorca para afear los intentos del PP de "reescribir la historia" con impunidad.

Así, ha recordado el compromiso vital y la trágica muerte del poeta granadino -quien, recordó, «murió por sus ideales, por ser rojo y por ser maricón»-, exigiendo "dignidad, respeto y vergüenza" al PP: "Si quieren recordar la memoria del poeta, que dejen de boicotear y de derogar las leyes que amparan a los familiares que quieren encontrar los restos de los represaliados franquistas". En este sentido, reafirmó que los progresistas jamás dejarán abandonado al pueblo ni permitirán que se distorsione el pasado republicano y democrático.

Junto a él, portavoces de las distintas comisiones de la Conferencia Política han denunciado lo que para ellos es el deterioro del Estado del bienestar con la realidad que atienden diariamente los Gobiernos locales. En el bloque sanitario y de servicios sociales ha tenido su altavoz en Carmen Martínez, quien ha puesto el acento en lo que ha denominado "privatización por agotamiento del sistema de salud pública".

Martínez ha denunciado que la estrategia del Consell pasa por deteriorar la sanidad hasta forzar a las familias a recurrir a la privada, subrayando que "cuidar no es gestionar expedientes, cuidar es garantizar derechos". Además, ha situado la atención primaria y la salud mental infantil y juvenil en el centro de las prioridades socialistas, recordando que "una sociedad que cuida bien es una sociedad en la que merece la pena vivir".

En la dimensión económica y laboral, Rocío Briones ha advertido de que la prosperidad de un territorio no puede medirse únicamente por índices macroeconómicos si estos no se traducen en mejoras salariales y estabilidad. Briones ha impugnado la "falsa dicotomía entre el crecimiento empresarial y la protección de los trabajadores", reafirmando el compromiso del PSPV con la formación continua y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas: "Simplificar la burocracia no puede significar desproteger los derechos de la ciudadanía".

La perspectiva territorial, medioambiental y de respuesta ante emergencias ha corrido a cargo de Ramón Abad, quien ha contrapuesto el modelo de reconstrucción y prevención socialdemócrata a la gestión del Consell. Abad ha enfatizado la importancia del respeto institucional hacia las víctimas de catástrofes naturales y ha repasado los compromisos que asumirá Morant, desde la actualización de los planes de emergencia en los 542 municipios de la Comunitat hasta una gestión rigurosa del agua basada en soluciones estructurales y no en "guerras partidistas".

Diana Morant a su llegada a la Conferencia Política del PSPV-PSOE en Alicante. Iván Villarejo

Y Miquel Soler, desde el ámbito educativo, ha apostado por "garantizar la igualdad de oportunidades", el Plan Edificant y la FP, así como educar en igualdad, respeto de la diversidad y los valores democráticos, sin especificar que la libertad es el primero de todos ellos.

Alfaro, con una retórica orientada a la movilización de la militancia, ha sintetizado las principales dicotomías del escenario político valenciano. "Frente a la frustración, oportunidades y derechos; frente al odio, convivencia y respeto; frente al olvido, soluciones y propuestas que el PP no tiene; y frente a la resignación, esperanza", ha proclamado el dirigente alicantino, concluyendo que "ganan quienes no se rinden y que el PSPV no permitirá que se borre la ilusión de un proyecto destinado a recuperar las instituciones en las próximas autonómicas".