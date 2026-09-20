Es oficial: Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús ofrecerán servicio gratuito por el Día sin Coche

El transporte público de la Comunitat Valenciana será gratuito durante toda la jornada del martes 22 de septiembre con motivo del Día sin Coche, una iniciativa que pone el broche final a la Semana Europea de la Movilidad. La medida se aplicará en Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús.

La Generalitat, coincidiendo con esta iniciativa, ha puesto en marcha la campaña ‘Elige transporte público Muévete. Comparte. Conecta’ que invita a todos los ciudadanos a utilizar medios colectivos y sostenibles. Esta campaña se suma a la campaña homóloga que lanza la Unión Europea, con el lema 'Movilidad para todas las personas'.

En Metrovalencia, el martes, para facilitar el acceso a las estaciones subterráneas, los pasos de las líneas de validación estarán abiertas y las validadoras quedarán fuera de servicio, mientras que las máquinas de venta automática estarán activadas, por lo que se podrán adquirir todos los títulos, e indicarán la gratuidad del servicio.

En TRAM d’Alacant, todas las validadoras, tanto las embarcadas como las de las estaciones, estarán fuera de servicio. Las máquinas de venta automática indicarán la gratuidad del servicio y los usuarios podrán adquirir los títulos en vigor, exceptuando el sencillo, ida y vuelta y metropolitano.

El acceso a los autobuses de Metrobús y TRAM de Castelló también será gratuito durante toda la jornada.

Gratuidad y descuentos

Cabe destacar que la Generalitat, con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40 % en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50 % en los títulos mensuales, gracias a la tarjeta Móbilis 30.

La iniciativa de la Generalitat busca también poner en valor las ventajas de apostar por el transporte público frente al vehículo privado. Además de facilitar los desplazamientos y reducir el número de coches en las carreteras, el uso de medios colectivos contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y la congestión del tráfico. Con esta jornada gratuita, la administración autonómica pretende incentivar que la ciudadanía pruebe estas alternativas y las incorpore a sus desplazamientos habituales.

Además, con los precios actuales de la gasolina, viajar en transporte público también significa ahorro en tu día a día.