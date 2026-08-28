San Vicente se presenta en China como una ciudad de oportunidades, conocimiento e innovación con potencial

San Vicente del Raspeig está presente en el II Diálogo de Alcaldes China-España, un encuentro que se celebra en la ciudad de Yantai organizado por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero y la Fundación Cátedra China con el objetivo de favorecer la cooperación entre los más de 40 municipios participantes de ambos países, 20 de ellos españoles.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, ha intervenido en este foro internacional para dar a conocer las principales fortalezas del municipio y poner sobre la mesa nuevas vías de colaboración en ámbitos como la economía, la tecnología y la innovación, la educación, la cultura, el turismo, el deporte y la sostenibilidad.

Pascual ha destacado durante su participación que “cuando hablamos de cooperación entre ciudades hablamos de personas, de conocimiento, de empresas, de universidades, de cultura y de oportunidades para construir juntos un futuro mejor para nuestros ciudadanos”.

El primer edil ha presentado San Vicente como una ciudad estratégica, en pleno proceso de crecimiento y transformación, con más de 61.000 habitantes y una ubicación privilegiada dentro del área metropolitana de Alicante. Pascual también ha subrayado el potencial de su tejido empresarial, formado por alrededor de 2.000 empresas de los sectores industrial, comercial, hostelero y terciario, y ha explicado el proyecto municipal para ampliar hasta 1,5 millones de metros cuadrados el suelo destinado a actividad empresarial.

“Nuestro objetivo no es simplemente crecer; queremos progresar generando oportunidades”, ha señalado el alcalde, quien ha defendido la necesidad de modernizar las áreas industriales, atraer nuevas inversiones y avanzar hacia un modelo productivo basado en la innovación, la sostenibilidad y la economía circular.

Otro de los grandes activos destacados durante el acto internacional ha sido el ecosistema de conocimiento vinculado a la Universidad de Alicante y a su Parque Científico como motores de talento, investigación, emprendimiento, innovación y actividad económica. En este sentido, Pascual ha planteado como posibles ámbitos de cooperación la investigación, la movilidad universitaria, la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica, aprovechando la conexión entre universidad, empresa y administración.

Cultura, tradiciones e identidad

Pascual también ha puesto el foco en la identidad cultural de San Vicente del Raspeig y en su capacidad para generar vínculos con otros municipios. El alcalde ha mencionado la tradición vinculada a las fiestas y la intensa vida asociativa del municipio “como expresiones de una ciudad abierta, acogedora, participativa y orgullosa de sus raíces”.

Asimismo, ha señalado que la tradición de la pólvora y el fuego presentes en las celebraciones sanvicenteras constituye un posible punto de encuentro con la cultura festiva china, abriendo la puerta a iniciativas de intercambio cultural y cooperación entre ciudades. En palabras de Pascual, estas señas de identidad pueden convertirse en “puentes de unión entre ciudades y entre personas”, capaces de generar nuevas iniciativas de cooperación internacional.

El alcalde también ha dado a conocer uno de los principales proyectos de transformación urbana que afronta San Vicente del Raspeig con la futura reconversión de los terrenos de la antigua cementera. La propuesta contempla la creación de un nuevo espacio urbano con usos deportivos, culturales, de ocio y empresas de base tecnológica, integrado en la ciudad y conectado con el entorno universitario. Pascual ha presentado esta actuación como un ejemplo de la estrategia del municipio basada en “transformar nuestro pasado en nuevas oportunidades de futuro”.

El primer edil ha incidido en la importancia de conocer las experiencias de otros municipios y compartir la propia para afrontar los retos de transformación urbana, sostenibilidad, innovación y desarrollo de ciudades inteligentes.

Pascual ha cerrado su intervención con un mensaje en favor de facilitar nuevas relaciones entre universidades y empresas y promover oportunidades de intercambio. “Es el momento de escuchar, aprender y cooperar”, ha remarcado, y ha expresado su deseo de que el encuentro de Yantai suponga “el comienzo de nuevas relaciones entre San Vicente del Raspeig y los municipios de China”.