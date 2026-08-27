Robado de madrugada el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de la Edad del Bronce más importantes de Europa

El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad del Bronce en Europa, ha sido robado durante la madrugada de este jueves del Museo de Villena (Muvi), donde se conserva desde hace décadas. La Guardia Civil y la Policía Judicial ya investigan lo ocurrido.

La alarma del museo ha sonado alrededor de las 5:20 horas de la madrugada. Previamente, también se había activado la alarma del polideportivo, un elemento que podría resultar relevante para esclarecer cómo se ha producido el robo.

Según ha adelantado EFE y ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Alicante, los investigadores trabajan ya para determinar el alcance del suceso y qué piezas han podido ser sustraídas. Por el momento, las fuentes municipales consultadas señalan que todavía no se conoce el impacto real del robo.

El tesoro de Villena

El Tesoro de Villena está formado por un conjunto de piezas de orfebrería datadas alrededor del año 1.000 antes de Cristo. Se trata principalmente de objetos de oro, entre los que se encuentran 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas.

El conjunto también incluye tres botellas de plata, dos piezas elaboradas con una combinación de ámbar y oro, otra de hierro y oro y un último brazalete de hierro.

Su valor histórico y arqueológico lo convierte en una de las principales piezas del patrimonio de Villena y en uno de los conjuntos prehistóricos de metales preciosos más destacados de Europa.

El hallazgo se produce en diciembre de 1963, cuando el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores localizan el tesoro en el interior de una vasija.

El recipiente se encontraba oculto en el lecho de una rambla del término municipal de Villena. Desde entonces, el conjunto se convierte en una de las piezas arqueológicas más emblemáticas de la localidad del Alto Vinalopó.

Ahora, más de seis décadas después de su descubrimiento, el Tesoro de Villena se encuentra en el centro de una investigación policial después del robo registrado este jueves.

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