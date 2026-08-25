Alicante defiende su gestión en Tabarca frente a las reivindicaciones vecinales: "No hay motivo para esa petición"

El Ayuntamiento de Alicante defiende su gestión de Tabarca frente a las críticas de los vecinos de la isla, que han iniciado los trámites para constituirse como entidad local menor.

El vicealcalde, Manuel Villar, asegura que el consistorio presta los servicios necesarios y considera que "no hay motivo" para mantener una reunión con los representantes de la Asociación de Vecinos 'Isla Plana' para abordar sus reivindicaciones.

Según la Agencia EFE, Villar se ha pronunciado este martes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, donde ha defendido que el Ayuntamiento trabaja en Tabarca "como con todos los barrios y las distintas zonas de la ciudad".

"El Ayuntamiento, lo que hace es, como con todos los barrios y las distintas zonas de la ciudad, la mayor inversión en Tabarca", ha señalado el vicealcalde.

El vicealcalde ha puesto como ejemplo la gestión de los residuos y la mejora del punto limpio de la isla. Según ha explicado, el contrato municipal contempla un apartado específico para Tabarca como "una zona especial" y ha defendido que el servicio se presta con normalidad.

Villar admite problemas puntuales

El responsable municipal ha reconocido que durante unos días el barco encargado de trasladar los contenedores desde Tabarca a la península "tuvo problemas", por lo que fue necesario buscar una alternativa que, según sus propias palabras, "no era la óptima".

No obstante, asegura que actualmente el servicio se presta de forma regular y que durante el verano la embarcación realiza incluso varios viajes.

Qué dicen los vecinos

Estas explicaciones llegan después de que los vecinos hayan situado la limpieza entre los principales motivos para reclamar una mayor capacidad de gestión sobre la isla. La presidenta de la asociación, Carmen Martí Fernández, sostuvo en una entrevista a EL ESPAÑOL de Alicante que existe una situación de abandono en algunos servicios básicos.

"Nosotros entendemos que vamos a hacer lo mejor gestionando nosotros la basura, por ejemplo. Si tú te das una vuelta por la isla, hay mucha dejadez en los servicios", afirmó Martí.

La asociación ha decidido continuar con su intención de constituir Tabarca como entidad local menor y ha contratado a un bufete de abogados para preparar la documentación necesaria.

Los vecinos defienden que esta figura no supone una independencia de Alicante, sino una fórmula para gestionar determinados servicios de manera más directa.

"No es independencia. Nosotros queremos seguir perteneciendo a Alicante, pero gestionarnos como entidad local menor", explicó Martí.

Entre las principales reivindicaciones de los residentes se encuentra precisamente el transporte marítimo. La asociación reclama una conexión pública regular que permita a los habitantes de la isla desplazarse a tierra firme con horarios compatibles con el trabajo y los servicios básicos.

Martí recuerda que llevan años esperando una solución y denuncia la dependencia de las navieras privadas. "Para mí es humillante que tengas que ir detrás de una administración que se supone que trabaja para el contribuyente y que nosotros dependamos de empresas privadas", señaló.

Villar, por su parte, ha asegurado que el Ayuntamiento está realizando gestiones para mejorar el transporte, aunque no ha concretado durante su comparecencia cuáles son las actuaciones previstas.

El vicealcalde también ha confirmado este martes que finalmente no se instalarán toldos este año en la isla, sin precisar el motivo, y ha señalado que la presión turística de Tabarca durante los meses de verano es una cuestión que "algún día tendremos que analizar".