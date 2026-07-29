La violencia de género lleva al límite a los juzgados de la Comunitat Valenciana con 76 denuncias al día

La violencia de género está llevando a la Justicia valenciana al límite. Cada día se producen de media 76 denuncias por malos tratos en los juzgados de la Comunitat Valenciana, un goteo incesante que aumenta año tras año, tensiona las plantillas y obliga a la creación de nuevos juzgados especializados.

Solo en 2025 se registraron 27.743 denuncias, 8.767 personas enjuiciadas y 25.545 víctimas, lo que supone que en la autonomía hubo 92,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, según datos recogidos en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana 2025.

Estos datos desbordan a los jueces, quienes dictaron 7.673 sentencias condenatorias y adoptaron 3.805 órdenes de protección, cifras ligeramente superiores a las de 2024.

El procedimiento tras una denuncia por violencia de género se activa inmediatamente a través de diligencias urgentes de juicio rápido. Este proceso requiere una celeridad máxima porque existe una situación de riesgo objetivo que lleva al juez a resolver las órdenes de protección en un plazo límite de 72 horas mediante una audiencia urgente.

Lo que obliga a tomar declaraciones, revisar los informes y hacer una valoración del riesgo en horas, mientras que en otras causas estos procesos pueden demorarse meses o años.

La presión en la costa alicantina es tal que el Ministerio de Justicia y la Generalitat tuvieron que hacer efectiva la creación de dos nuevas plazas especializadas el mismo 31 de diciembre de 2025 en Benidorm y Alicante.

Ese mismo 31 de diciembre, en Castellón tuvieron que transformar la plaza número 6 de Instrucción en la plaza número 2 de Violencia sobre la Mujer para hacer frente a la saturación en el territorio.

Sin embargo, hay zonas del interior alicantino como Alcoy que no han recibido esos refuerzos para hacer frente al aluvión de denuncias.

La memoria señala que es prioritario crear una plaza adicional en el Tribunal de Instancia de Alcoy y, consecuentemente, una sección de Violencia sobre la Mujer (VSM). Actualmente, al no tener esta exclusividad, la atención a las víctimas compite con el resto de los asuntos de instrucción del partido judicial, lo que resta agilidad y, por su carácter urgente, puede saturar y bloquear otras causas.

El grito de ayuda del TSJCV para capear esta situación se extiende a otras localidades valencianas, exigiendo un refuerzo en VSM en múltiples demarcaciones.

Así, reclaman agrupar la jurisdicción en Sagunto/Massamagrell, piden segundas plazas en Torrent, dos plazas en Paterna, nuevas unidades en Valencia capital y otra en Xàtiva. También en Requena piden especializar su plaza número 5 en esta materia.

Mientras tanto, la necesidad de plazas más allá de las especializadas en el maltrato se multiplica, pues calculan que en los próximos años deberían crearse no menos de 15 juzgados de Instancia y, con urgencia, no menos de cinco de lo Civil tan solo en la ciudad de Alicante.

"Congestión" judicial

El propio presidente del TSJCV, Manuel José Baeza, señala en la memoria que la insuficiencia de la planta judicial es "un desafío estructural".

Más allá de los asuntos relacionados con la violencia contra la mujer, los órganos judiciales valencianos continúan soportando un volumen de actividad muy elevado, con 789.466 nuevos asuntos registrados durante el pasado año.

"Aunque esta cifra representa un descenso respecto del ejercicio anterior y la capacidad de resolución de nuestros órganos ha experimentado una mejora significativa, el esfuerzo realizado no resulta todavía suficiente para absorber plenamente la carga de trabajo existente, lo que continúa repercutiendo en los niveles de pendencia y congestión", lamenta Baeza.

Para acabar con esta problemática que viene arrastrando el sistema judicial desde hace años, apuesta por "la creación de nuevas plazas judiciales y una adecuada planificación de los procesos de acceso a la carrera judicial".

La "noticia positiva", sostiene Baeza, es que el Ministerio de Justicia anunció la creación de 500 nuevas plazas judiciales en el conjunto del Estado durante 2026, de las cuales 58 corresponderán a la Comunitat Valenciana.