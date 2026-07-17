Muere ahogado un hombre de 78 años en una playa de Santa Pola tras desmayarse en el agua

Un hombre de 78 años ha fallecido en la playa Varadero, en el municipio alicantino de Santa Pola, después de sufrir un desvanecimiento dentro del agua, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.



El suceso ocurrió este jueves poco antes de las 12:40 horas, cuando varios bañistas encontraron al septuagenario en el agua e intentaron sin éxito reanimarlo.



El fallecido es de nacionalidad española y el Equipo Territorial de Policía Judicial del instituto armado de Santa Pola inició el protocolo judicial, han señalado las mismas fuentes.

La playa Varadero es una de las más visitadas del municipio y está galardonada con el distintivo Bandera Azul desde 1987.

Su nombre proviene del varadero que estaba junto a la misma. Anteriormente se denominaba playa de los Ingenieros, pues los ingenieros del varadero vivían en sus inmediaciones. Así, era el punto de concentración para la tradicional celebración de la tarde de la mona de Pascua.

Cada año a principios del mes de julio se celebra la Travesía a nado Tabarca-Santa Pola, una prueba deportiva de carácter internacional en la que los nadadores deben realizar un trayecto a nado de 5900 metros, con salida en la isla de Tabarca y llegada en esta playa.

Longitud: 451,35 m.

Alicante destaca como una de las provincias con más fallecidos por ahogamiento en España.

Los sucesos ocurren frecuentemente en playas muy concurridas durante el verano, con muertes recientes en el litoral de Torrevieja y Pilar de la Horadada el pasado junio.

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