Fiebre por la Roja en Alicante: las plazas se transforman en estadios para vivir el duelo histórico ante Argentina

La provincia de Alicante se prepara para vivir una de las jornadas deportivas más intensas y memorables de su historia reciente con motivo de la gran final del Mundial de Fútbol de 2026 que enfrentará a las selecciones de España y Argentina. Ante la inmensa expectación generada por este histórico partido, los diferentes ayuntamientos alicantinos han coordinado esfuerzos para transformar sus plazas, pabellones y explanadas en auténticos templos de animación colectiva mediante la instalación de pantallas gigantes y zonas especiales para los aficionados.

Esta movilización masiva busca facilitar que miles de vecinos compartan la emoción del encuentro en un ambiente seguro, festivo y de comunión deportiva en el que los colores de la selección nacional serán los indiscutibles protagonistas del domingo.

En la capital provincial, el Ayuntamiento de Alicante ha diseñado un importante despliegue en el Centro de Tecnificación, pabellón deportivo que abrirá sus puertas para albergar de forma masiva a los seguidores de la selección española. Este recinto cerrado permitirá resguardar a los asistentes del calor veraniego a la vez que proporcionará una acústica inmejorable para jalear cada jugada del combinado nacional.

Por su parte, la vecina localidad de San Vicente del Raspeig también se sumará a la iniciativa habilitando un espacio público dotado de una pantalla de gran formato para asegurar que los sanvicenteros no se pierdan ningún detalle del crucial duelo por el título mundialista. Será en la la Plaza de la Comunitat Valenciana

Otras pantallas Elche Ubicación Principal: Plaça de Baix.

Plaça de Baix. Ubicación Secundaria: Arenales del Sol (punto de retransmisión costero para turistas y residentes).

Arenales del Sol (punto de retransmisión costero para turistas y residentes). Detalles del evento: Tras el éxito de la semifinal, se vuelve a habilitar la plaza central con una gran pantalla gigante, animación musical previa y actividades de pintacaras infantil en un ambiente enfocado a las familias. Benidorm Ubicación: Recinto del Skyfest.

Recinto del Skyfest. Horario de apertura: A partir de las 18:00 horas.

A partir de las 18:00 horas. Detalles del evento: Espacio con capacidad para 17.000 personas que contará con cuatro pantallas gigantes instaladas de forma estratégica. El recinto dispondrá de una zona con 3.000 sillas, área de pie sobre césped, actuaciones de música con artistas invitados, food trucks, barras de bebida, sorteos y regalos promocionales. Torrevieja Ubicación: Paseo Vista Alegre.

Paseo Vista Alegre. Horario de apertura: A partir de las 18:30 horas.

A partir de las 18:30 horas. Detalles del evento: Además de proyectar el partido en pantalla gigante, el espacio ofrecerá la emisión en directo de la ceremonia de clausura del Mundial y contará con la sesión de un DJ en directo para dinamizar la previa del encuentro. Alternativas en Alicante Ciudad Muelle Live (Zona del Puerto) Desde la previa Retransmisión del partido en pantalla gigante en un espacio privilegiado junto al mar. El acceso es gratuito hasta completar el aforo del recinto.

Plaza de Toros (Sabrofest) 19:00h a 01:00h Fiesta oficial con la sesión de DJ Pedrito Murcia, retransmisión de la final en pantalla gigante a las 21:00h y celebración posterior.

El flujo de pasión futbolística se extenderá asimismo hasta Sant Joan d’Alacant, cuyo consistorio ha convocado a los vecinos para congregarse este domingo a partir de las veintiuna horas en una velada compartida llena de ilusión en la Plaça L’Ordana .

La costa alicantina no se quedará atrás en esta gran celebración deportiva, y municipios con una alta afluencia estival como El Campello han confirmado que la emblemática Explanada de la Cofradía se convertirá en el punto de encuentro de referencia para los amantes del fútbol, quienes podrán disfrutar de la final con la brisa del mar Mediterráneo de fondo gracias a una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión.

Este espíritu festivo se replica con fuerza hacia el interior de la provincia, como es el caso de Elda, donde el ayuntamiento se ha visto obligado a redoblar su apuesta debido a una demanda sin precedentes por parte de sus ciudadanos. La administración eldense no solo mantendrá el gran evento programado en su céntrica Plaza Mayor, donde se instalarán cuatro grandes pantallas que garantizarán una excelente visibilidad desde cualquier ángulo junto a la música de DJ Aitor Belda, sino que además sumará una nueva zona oficial en la Plaza de la Ficia para evitar que ningún vecino se quede fuera de la fiesta.

En este segundo punto del municipio se dispondrán ochocientas sillas de forma gratuita y se organizará una completísima zona para aficionados que incluirá música en directo con charanga a cargo de la agrupación Baloo's Band, futbolín humano, talleres infantiles de manualidades y puestos de pintura facial para teñir el ambiente con los colores de la selección.

De igual modo, la comarca de la Marina Baixa participará activamente en este despliegue con propuestas muy atractivas para sus habitantes y visitantes. El Ayuntamiento de La Nucía ha programado una gran concentración de aficionados en la céntrica Plaza Major, justo enfrente del edificio consistorial, donde se ubicarán más de seiscientas sillas y una espectacular pantalla gigante para seguir en vivo el choque entre españoles y argentinos desde las veintiuna horas. La antesala del partido en este municipio estará dinamizada con animación musical y de entretenimiento a partir de las diecinueve horas, contando además con el servicio de barra gestionado por els Majorals de 2027 de la Penya El Descontrol para amenizar la espera.

Localidades vecinas como L’Alfàs del Pi también han estado ultimando detalles. El Ayuntamiento ha decidido reutilizar la gran pantalla instalada, de manera temporal, por el Festival de Cine de l’Alfàs en la Villa Romana de l’Albir, para la retransmisión de la final del Mundial España- Argentina el domingo 19 de julio a las 21horas. La concejala de Fiestas, Sandra Gómez, y el concejal de Deportes, José Plaza, han hecho un llamamiento unánime para el cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia, que impide entre otras cosas acceder al recinto con bebidas y vidrio, y recuerdan la prohibición de utilizar ningún material pirotécnico debido a la situación de alerta máxima decretada por la Generalitat Valenciana, por riesgo extremo de incendios.

La Vega Baja del Segura también tendrá un papel protagonista en esta cita histórica, siendo Orihuela uno de sus principales focos de reunión gracias a la iniciativa de su ayuntamiento de habilitar el Auditorio de La Lonja para la ocasión. Este emblemático espacio cubierto y climatizado abrirá sus puertas a partir de las veinte horas para ofrecer un refugio confortable frente a las altas temperaturas veraniegas, asegurando que los aficionados disfruten del encuentro en una atmósfera inmejorable. El recinto estará dotado con una pantalla de alta definición y un sistema de sonido envolvente profesional para no perder detalle de la retransmisión, al tiempo que se dinamizará la previa con un puesto de pintacaras para los más pequeños y el reparto de banderas y aplaudidores que teñirán el auditorio de rojo y gualda.

Por su parte, el corazón de la montaña alicantina latirá con fuerza en Alcoy, donde el consistorio ha preparado un gran despliegue técnico y festivo en el Anfiteatro del Auditorio Amando Blanquer, ubicado en la Zona Norte de la localidad. Desde las diecinueve y treinta horas, este emblemático espacio cultural al aire libre se convertirá en una gran fanzone donde se instalará una pantalla LED gigante de última generación sobre el escenario principal para garantizar una visibilidad perfecta bajo el cielo nocturno. La velada estará amenizada en sus prolegómenos por la música de DJs locales, sorteos de la equipación oficial de la selección y un servicio especial de barra de comida y bebida gestionado de manera solidaria, destinando todos sus beneficios a entidades benéficas del municipio.

Finalmente, el municipio de Villena se sumará a esta fiesta provincial transformando su histórica Plaza Mayor en el epicentro de la emoción y la hermandad vecinal a partir de las diecinueve horas. El ayuntamiento de la localidad ha diseñado un evento de carácter muy familiar que contará con una pantalla de gran formato y una cuidada ambientación musical para calentar motores antes del pitido inicial. Con el objetivo de hacer la experiencia lo más agradable posible, se instalará un punto de reparto gratuito de agua para combatir el calor de la tarde y se habilitará un fotomatón temático sin coste alguno, permitiendo a los asistentes inmortalizar su apoyo a la selección y llevarse a casa un recuerdo físico de una noche que promete ser histórica.