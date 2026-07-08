El silencio mortal del machismo en Alicante: 2 de cada 3 mujeres asesinadas nunca denunciaron a su verdugo

La provincia de Alicante sigue de luto tras el reciente doble crimen de la Cañada del Fenollar. En la mitad de año ya se han registrado tres episodios de violencia de género que comparten un factor en común: ninguna de las víctimas había denunciado a su verdugo.

Este silencio mortal se extiende sobre 51 de los 78 casos de asesinatos por violencia de género que ha habido en el territorio desde 2003 por parejas o exparejas, cuando se empezaron a contabilizar.

Esto significa que en dos de cada tres casos el maltrato permaneció invisible para las instituciones, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que contabiliza todos los asuntos que se trasladan al juzgado, tanto partes de lesiones como actuaciones policiales de oficio.

Tan solo 21 mujeres asesinadas contaban con denuncias contra sus parejas o exparejas cuando fueron asesinadas. En otros seis casos no consta si alertaron a las autoridades.

El miedo a las represalias, la dependencia económica, el desgaste psicológico y la desconfianza en el sistema judicial son los principales muros que frenan a las víctimas a la hora de denunciar.

Con tan solo seis meses cumplidos del año, ya se han producido más feminicidios que en todo 2025, cuando se cometieron dos crímenes.

El último ataque machista ocurrió el pasado 2 de julio en la partida rural alicantina de la Cañada del Fenollar, donde un hombre de 53 años asesinó con un cuchillo a su mujer y a su hija pequeña, de 21 años, e intentó acabar con la vida de su hija mayor.

Un mes antes, la Guardia Civil detenía a un hombre de 48 años acusado de matar por estrangulamiento a su pareja en Callosa de Segura, sin que se tuviera constancia de maltrato antes del crimen.

Tan solo dos semanas antes, el 16 de mayo, un guardia civil disparó a su mujer y al hijo de ambos antes de quitarse la vida en Dolores. Tampoco constaban denuncias previas en el sistema VioGén.

Así, en mayo, un hombre acabó con la vida de su hija de tres años y luego se suicidó en Torrevieja en un caso de violencia vicaria para hacer daño a su madre, quien tampoco había denunciado las amenazas de su expareja hasta el trágico suceso.

El escudo de VioGén

Ninguna de ellas estaba en el sistema VioGén, que se activa cuando se denuncia una situación de violencia de género y que las fuerzas de seguridad utilizan para evaluar el riesgo de que la víctima sufra nuevas agresiones.

Según el nivel de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo), se establecen distintas medidas de protección y vigilancia policial. Además, el sistema revisa periódicamente cada caso para actualizar el nivel de riesgo y adaptar las medidas necesarias, garantizando así una mejor protección y prevención.

Los expertos del Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), que han desarrollado el sistema VioGén 2.0 con inteligencia artificial y nuevos algoritmos para mejorar la valoración del riesgo en casos de maltrato, coinciden en que, más allá de toda la tecnología que incorpora el sistema, su mayor limitación es que comienza a actuar cuando el daño ya está hecho, es decir, una vez que se ha denunciado.

Actualmente, en Alicante hay 6.837 mujeres en el sistema VioGén que han sufrido algún tipo de maltrato y tanto las autoridades como los expertos siguen trabajando para que todas las víctimas rompan su silencio y entren en un sistema que, sin ser perfecto, minimiza el riesgo de sufrir nuevas agresiones mediante protección policial.